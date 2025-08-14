Ovládá se mobilem a měří spotřebu. Chytrá zásuvka Sonoff zlevnila na 250 Kč, ale musíte si je koupit dvě

Alza od tohoto týdne nabízí set dvou chytrých zásuvek Sonoff iPlug Wi-Fi jen za 499 Kč, běžně je o třetinu dražší. Samotná pak stojí okolo tří stovek. Málokterá chytrá domácnost si však vystačí jen s jednou, že ano.
Sonoff je mezi kutily oblíbenou značkou vyrábějící kvalitní senzory a vypínače za rozumné ceny. Chválený je také iPlug, který má průměrnou známku 4,9/5. Byť u něj najdeme pár nevýhod.
Na straně zástrčky používá český (francouzský) standard, ale zásuvka má německý systém Schuko bez zemnícího kolíku. Většina dnešních spotřebičů nicméně používá univerzální zástrčky pro oba systémy, takže to nebude problém. U starších bude potřeba adaptér. Jako většina jiných chytrých zásuvek v ČR i tato rozpojuje kontakt na pravé straně, takže u typického českého zapojení tím nevyřadí fázi.
Druhou „nevýhodou“ je pak připojení. Do sítě se připojuje přes 2,4GHz Wi-Fi, takže sice nepotřebuje žádnou zvláštní bránu jako Zigbee, avšak spoléhá na proprietární protokol eWeLink a vyžaduje připojení ke cloudu. Na druhou stranu ale má povedenou mobilní aplikaci pro Android a iOS, je kompatibilní s Google Home, Alexou, IFTTT a existuje pro něj i oficiální integrace pro systém Home Assistant. Apple Home bohužel chybí.
Sonoff iPlug zvládne maximální zatížení až 4000 W (250 V, 16 A). Zařízení lze na dálku zapnout/vypnout, nastavit časování, odpočet a samozřejmě umí také měřit spotřebu připojených zařízení s až půlroční historií. Výrobce slibuje ochranu pro zkratům i přepětím. Sama o sobě má zásuvka příkon pod jeden watt.
Jako řada jiných produktů od Sonoffu je i iPlug postavený na platformě ESP32, takže kutilové do něj mohou nahrát alternativní firmware (Tasmota), a tím se zbavit závislosti na cloudovém eWeLinku. Avšak zrovna tato zásuvka má pevnou skořápku, takže se dovnitř dostanete jen hrubou silou.
