Batoh HP Travel 25L můžete zvětšit, má šikovné otevírání i kapsu pro AirTag. Teď stojí jen 599 Kč

V oficiálním e-shopu HP můžete nyní koupit batoh HP Travel 25L zlevněný na 599 Kč, stačí v košíku použít slevový kód BTS400. Jinde stojí od osmi stovek. Akce se týká jen modré verze, nikoliv šedé.
Batoh má na výšku 440 mm, na šířku 320 mm a hloubka činí 170, případně 245 mm. Pomocí zipu jej totiž lze zvětšit, čímž se zvýší objem z 25 na 30 litrů. Je vyrobený za 100% recyklovaných plastů a váží 860 gramů.
HP Travel 25L je určený pro 15,6" notebooky, respektive všechny takové, kterým bude stačit kapsa s rozměry 380 × 300 × 20 mm. Ta je oddělená od zbytku batohu. Před ní se zachází velký prostor, který obsahuje několik volných i uzavíratelných kapes pro příslušenství, pero, lokalizátor typu AirTag. Dovnitř se vejde i svačina, nebo bunda. Šikovné je otevírání hlavní kapsy, protože zip vede po téměř celé délce, takže se pak batoh otevře jako skříň. Zvenčí jsou další kapsy, například na láhev nebo deštník.
HP myslelo i na detaily, takže batoh má otvor pro vyvedení kabelu z powerbanky směrem ven. Na zádové části je popruh pro zasunutí na rukojeť cestovního zavazadla. Nebo se tam nachází i další kapsa pro peněženku nebo jiné důležité věci, protože z takového místa se budou těžko nepozorovaně krást. Na boku je navíc madlo, takže můžete batoh nést v ruce jako kufr.
Na Heurece má HP Travel 25L velmi dobré hodnocení 91 %. Uživatelé chválí design, konstrukci, ale někteří si stěžují, že větší notebooky se dovnitř vejdou tak tak a že by se hodila vnitřní karabinka pro klíče.
Za nákup, který uskutečníte prostřednictvím odkazu v článku, může Živě dostat provizi.