Do tohoto batohu se vejde velký notebook s příslušenstvím i svačinou. Zlevnil o 50 % na 649 Kč

Alza teď nejlevněji ze všech obchodů prodává batoh Genesis Pallad 550. S poloviční slevou vyjde na 649 Kč. Levněji nikdy nebyl, donedávna se prodával minimálně za tisícovku.
Batoh je z polyesteru, má 510 × 345 × 200 mm a váží 1400 gramů. Jeho objem je 33 litrů a dovnitř se vejde až 17,3" notebook, případně i větší. Přihrádka na počítač má 410 × 290 × 35 mm. Před ní je ještě jedna, kam dáte tablet, klávesnici, knížku, sešity či jiné větší ploché předměty.
Hlavní přednostní je organizace. Pallad 550 má 12 vnitřních kapes a 7 vnějších. Některé jsou i graficky označené, takže je tam kapsa pro myš a zvlášť pro powerbanku. Vevnitř mohou viset velká náhlavní sluchátka, je tam prostor pro vnitřní i vnější láhev, pera, klíče, brýle, flashky a jiné drobné předměty. Kapsy pro mobil a powerbanku navíc mají průchody pro vedení kabelů.
Genesis má také voděodolnou úpravu proti dešti a zádovou část se síťovinou a kanálky, abyste se s batohem na zádech tolik nepotili.
Recenze jsou velmi pozitivní. Na Heurece uživatelé dávají známku 89 %, v Alze pak 4,8/5. Chválí design, kvalitu provedení i počet kapes. Výtky jsou jen k tomu, že některé kapsy jsou zbytečně malé. A s plným naložením by možná někomu mohlo vadit, že batoh nemá v pase fixační popruh, ten je jen na prsou.
Za nákup, který uskutečníte prostřednictvím odkazu v článku, může Živě dostat provizi.