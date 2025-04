Lidl zlevnil balkónovou fotovoltaiku o 3000 Kč. Moc nečekejte, akce dnes končí

Lidl má v nabídce balkónovou solární sadu Vale Deye 860 W za 21 990 Kč, ale pokud se v e-shopu přihlásíte a aktivujete si do dnešní půlnoci kupón na slevu 3000 Kč, vyjde vás na 18 999 Kč.

V balení jsou dva černé monokrystalické panely s rozměry 176 × 113 cm, hmotností 22 kg a výkonem 430 Wp. Navíc jde o bifaciální panely, takže chytají světelnou energii z druhé strany, takže při vhodné instalaci mohou zvýšit výkon až o 30 %. Výrobce uvádí, že dvojice panelů může v ideální situaci generovat až 1118 Wp.

Dodávaný jednofázový mikrokonvertor Deye ale stejně poskytuje jen 800 W. Lidl v balení nabízí ještě pětimetrový propojovací kabel a akumulátorové úložiště Storcube S1000 Pro s kapacitou 1027 W (používá LiFePO4 články). Těchto akumulátorů lze zřetězit až pět, Lidl je prodává po 12 999 Kč. V nabídce e-shopu je i sada bez baterií za 8999 Kč, používá mikrokonvertor Ecoflow.

Celý systém slibuje jednoduchou instalaci i monitoring výkonu prostřednictvím Wi-Fi a mobilní aplikace pro Android a iOS. Konvertor lze připojit k libovolné zásuvce v domácí elektrické síti, a protože jde o zařízení s výkonem 800 Wp a méně, stačí jednoduchá online registrace k distributorovi elektřiny.

Záruka na panely činí 15 let, na konvertor 10 let a na úložiště 5 let. Podle propočtů Lidlu může sada ročně vyrobit až 800 kWh energie. Domácí fotovoltaice včetně té jednoduché balkónové jsme se loni věnovali ve speciálním Computeru. Můžete si jej koupit v elektronické podobě na iKiosku za 149 Kč.

Přes WhatsApp vás upozorníme na novou slevu Slevové akce někdy netrvají dlouho nebo obchody mohou mít jen malé množství zlevněných produktů. Než se k článku dostanete, může být pozdě. Hlídač slev má ale svůj kanál v komunikátoru WhatsApp. Klikněte na odkaz, otevře se v aplikaci. Jakmile vydáme článek o slevě, hned na WhatsApp pošleme zprávu. O akci se tak dozvíte v době, kdy je ještě stoprocentně platná. WhatsApp má ale u kanálů vypnuté upozornění na nové zprávy. Musíte to změnit sami přes ikonu zvonku v pravém horním rohu aplikace.

Nezapomeňte si u kanálu nastavit upozornění, viz žluté šipky Našli jste sami zajímavou slevu? Napište nám o ní.

Za nákup, který v Lidlu uskutečníte prostřednictvím odkazu v článku, může Živě dostat provizi.