Žádný aktuální MacBook Air nebyl levnější. Letošní model s čipem M4 stojí 25 990 Kč

Apple ve svém e-shopu prodává základní MacBook Air s čipem M4 už od jarního uvedení za 29 990 Kč. Ve spolupráci s velkými prodejci teď ale cenu snížil o čtyři tisíce. Za 24 990 Kč jej tak nabízí Alza, Datart, Smarty, MP.cz, Planeo nebo Elektro Expert. Ještě levněji, za 903 eur (22 200 Kč) jej koupíte na Amazonu, avšak tam počítejte s tím, že vám dorazí s německou klávesnicí.
Tyto ceny platí pro černou verzi, ale v českých obchodech stejně stojí také stříbrná, bílá a modrá. Často navíc můžete získat ještě studentskou slevu nebo bonus za výkup staršího zařízení. Levněji dosud žádná aktuální generace MacBooku Air nebyla.
Letošní Air vypadá stejně jako ten loňský. Čip M4 ale má až o 30 % rychlejší CPU, o 10 % výkonnější GPU a o 110 % rychlejší NPU než M3. Další výhodami novějšího modelu jsou dva nezávislé výstupy na externí monitor a lepší 12Mpx Center Stage webkamera. Až na mrňavé SSD s kapacitou 256 GB se mu už nedá mnoho vytknout.
Air je výborný kancelářský notebook s pěkným displejem, dobrou klávesnicí i touchpadem, celodenní výdrží a díky pasivnímu chlazení i naprosto tichým chodem.
|
|MacBook Air 13 (M2, 2022)
|MacBook Air 13 (M3, 2024)
|MacBook Air 13 (M4, 2025)
|displej
|13,6", 2560 × 1664 px, 500 nitů, 60 Hz
|13,6", 2560 × 1664 px, 500 nitů, 60 Hz
|13,6", 2560 × 1664 px, 500 nitů, 60 Hz
|SoC
|Apple M2 (4+4 jádra CPU, 8 jader GPU)
Apple M2 (4+4 jádra CPU, 10 jader GPU)
|Apple M3 (4+4 jádra CPU, 8 jader GPU)
Apple M3 (4+4 jádra CPU, 10 jader GPU)
|Apple M4 (4+6 jader CPU, 8 jader GPU)
Apple M4 (4+6 jader CPU, 10 jader GPU)
|RAM
|8/16/24 GB
|8/16/24 GB
|16/24/32 GB
|SSD
|256/512 GB, 1/2 TB
|256/512 GB, 1/2 TB
|256/512 GB, 1/2 TB
|konektivita
|2× Thunderbolt 3 / USB4, MagSafe, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3
|2× Thunderbolt 3 / USB4, MagSafe, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3
|2× Thunderbolt 4 / USB4, MagSafe, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3
|multimédia
|1080p webkamera, 4× reproduktor, 3× mikrofon, 3,5mm jack
|1080p webkamera, 4× reproduktor, 3× mikrofon s lepší izolací hlasu, 3,5mm jack
| 12Mpx Center Stage kamera s podporou funkce Pohled na stůl (video v 1080p), 4× reproduktor, 3× mikrofon, 3,5mm jack
|obraz
|interní + 1 monitor
|interní + 1 monitor, nebo 2 monitory se zavřeným víkem
|interní + 2 monitory
|akumulátor
|52,6 Wh, až 70W nabíjení, výdrž až 15 hodin surfování nebo až 18 hodin videa
|52,6 Wh, až 70W nabíjení, výdrž až 15 hodin surfování nebo až 18 hodin videa
|53,8 Wh, až 70W nabíjení, výdrž až 15 hodin surfování nebo až 18 hodin videa
|rozměry
|304,1 × 215 × 11,3 mm
|304,1 × 215 × 11,3 mm
|304,1 × 215 × 11,3 mm
|hmotnost
|1,24 kg
|1,24 kg
|1,24 kg
Alza má mimochodem v akci také vyšší konfigurace. Model s rychlejší 10jádrovou grafikou, 16 GB RAM a 512GB SSD stojí 31 990 Kč (sleva 4000 Kč). Totéž s 24 GB RAM je za 35 990 Kč (sleva 6000 Kč). Zlevněné jsou také větší 15" modely.
Za nákup, který uskutečníte prostřednictvím odkazu v článku, může Živě dostat provizi.