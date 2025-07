Mac mini s čipem M4 jen za 14 tisíc. Akce na nejvýhodnější jablečný počítač dnes končí, tak neváhejte

Jestli jste četli náš přehled nejzajímavějších slev na Amazonu, tak už o této akci víte. Pro ostatní ale znovu vypichujeme jednu z těch nejlepších akcí vůbec. Amazon.de totiž prodává základní Mac mini s čipem M4, 16 GB paměti a 256GB SSD jen za 564 eur (14 000 Kč). Doprava do Česka je zdarma.

V tuzemských obchodech cena startuje na 15 500 Kč, v oficiální distribuci se pak loňská generace maličkého Macu prodává za 17 490 Kč. To už stojí za zvážení. Na akční ceny mají nárok jen předplatitelé služby Amazon Prime. Pokud ji nemáte, můžete ji na 30 dní vyzkoušet zdarma. Běžně stojí 9 eur (225 Kč) měsíčně, takže se vyplatí i pro tento jednorázový nákup, kterým ušetříte až několik tisíc.

Mac mini je velký (resp. malý) asi jako popelník, ale nabízí opravdu vysoký výkon, který vás nebude v kanceláři nijak limitovat. Dokonce velmi dobře poslouží i pro střih videa, práci s grafikou, méně náročné hraní nebo experimenty s lokální AI. Přitom o něm díky tichému chlazení vůbec neuslyšíte. A ještě má absurdně nízkou spotřebu. Bez zátěže činí příkon jen asi 4 W, ve vyšší zátěži jde přes 10 W a nikdy nepřekročí 65 W.

K počítači můžete připojit až tři monitory, slouží k tomu HDMI 2.1 a trojice Thunderboltů 3. Na těle najdeme ještě síťový RJ-45, sluchátkový výstup a vepředu dva USB-C s propustností 10 Gb/s. Tato generace už konečně vrátila i vyměnitelné SSD, avšak to je vhodné jen pro servisy, běžný smrtelník se k nim nedostane.

Mac mini (2020) Mac mini (2023) Mac mini (2024) SoC Apple M1 (4+4 jádra CPU, 8 jader GPU) Apple M2 (4+4 jádra CPU, 10 jader GPU) Apple M4 (4+6 jader CPU, 10 jader GPU) RAM 8/16 GB 8/16/24 GB 16/24/32 GB SSD 256 GB až 2 TB 256 GB až 2 TB 256 GB až 2 TB konektivita Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, 1G Ethernet (volitelně 10G), 2× Thunderbolt 3, 2× USB-A 3.1 Gen 2, 3,5mm jack, HDMI 2.1 Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 1G Ethernet (volitelně 10G), 2× Thunderbolt 4, 2× USB-A 3.1 Gen 2, 3,5mm jack, HDMI 2.1 Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 1G Ethernet (volitelně 10G), 3× Thunderbolt 4, 2× USB-C 3.2 Gen 2, 3,5mm jack, HDMI 2.1 obraz 6K@60 + 4K@60 6K@60 + 5K@60 2× 6K@60 + 5K@60, nebo 8K@60 + 5K@60, nebo 5K@60 + 4K@240 rozměry 197 × 197 × 36 mm 197 × 197 × 36 mm 127 × 127 × 50 mm hmotnost 1200 g 1200 g 670 g

Na Amazonu jsou ale v akci i šikovné dokovací stanice, které rozšíří počet konektorů, přinesou čtečku paměťových karet, a ještě obsahují slot pro NVMe SSD, takže problém s menším úložištěm můžete vyřešit tímto způsobem. Doporučit můžete tyto tři modely respektovaných značek.



Dokovací stanice Satechi, Ugreen a Orico

Ugreen za 92 eur (2300 Kč) a Satechi za 104 eur (2600 Kč) fungují jako podložka, na kterou Mac mini položíte, takže budou lícovat a připomínat sendvič. Ugreen má více konektorů a ještě je levnější. Satechi zase má rychlejší čtečku s podporou SD karet (UHS-III, až 312 MB/s).

Za 57 eur (1400 Kč) ale můžete koupit dock Orico, do něhož se Mac mini vkládá vertikálně. Nevypadá to tak hezky, avšak pomůže to lepšímu chlazení a ušetříte tisícovku.

Přes WhatsApp vás upozorníme na novou slevu Slevové akce někdy netrvají dlouho nebo obchody mohou mít jen malé množství zlevněných produktů. Než se k článku dostanete, může být pozdě. Hlídač slev má ale svůj kanál v komunikátoru WhatsApp. Klikněte na odkaz, otevře se v aplikaci. Jakmile vydáme článek o slevě, hned na WhatsApp pošleme zprávu. O akci se tak dozvíte v době, kdy je ještě stoprocentně platná. WhatsApp má ale u kanálů vypnuté upozornění na nové zprávy. Musíte to změnit sami přes ikonu zvonku v pravém horním rohu aplikace.

Nezapomeňte si u kanálu nastavit upozornění, viz žluté šipky Našli jste sami zajímavou slevu? Napište nám o ní.

