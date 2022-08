Nejlevnější Mac koupíte už za 18 tisíc, ale musíte chodit do školy nebo v ní pracovat

Chcete vyzkoušet jablečný počítač s čipem Apple M1 a utrácet co nejméně? Základní Mac mini teď na Smarty.cz koupíte jen za 17 981 Kč. Standardně stojí 19 979 Kč, ale po zadání kódu BTS10MAC v košíku získáte 10% slevu. Letní akce slouží pro návrat do škol a využít ji mohou jen studenti (neplatí pro žáky ZŠ) nebo zaměstnanci ve školství (nejen učitelé).

Jde o variantu s 8 GB RAM a 256GB SSD, které bohužel nijak nerozšíříte. Pro kancelářskou práci by vás to ale ještě mnoho let nemělo nijak výrazně limitovat. Zvlášť, když připojíte rychlé externí SSD. K tomu má Mac Mini dva Thunderbolty 3 (USB4) a dva USB-A 3.1 Gen1.

Thunderbolty slouží i k připojení monitoru s rozlišením až 6K (60 Hz), druhou obrazovku s až 4K (60 Hz) pak vyvedete skrz HDMI 2.0. Mac mini má prakticky neslyšné chlazení a minimální spotřebu. Příkon je pod 7 W, v zátěži po 40 W.

Na Smarty.cz mimochodem koupíte skoro všechny Macy levněji než v jiných obchodech, protože slevový kód BTS10MAC platí i pro ostatní počítače. Kupříkladu nejvyšší MacBook Pro 16 s čipem M1 Max, 64 GB RAM a 8TB SSD můžete mít za 158 390 Kč, zatímco v konfigurátoru Applu byste zaplatili 180 990 Kč. Deset procent v téhle cenové hladině už dělá hodně.

Oživeno: Do článku jsme doplnili důležitou informaci, že se akce týká jen studentů a školských pracovníků. Původně jsme si této podmínky nevšimli. Omlouváme se za komplikace.