Nová generace je za dveřmi, a tak procesory AMD Ryzen 5000 zlevnily na historické minimum

Už v září by AMD mělo představit desktopové procesory série Ryzen 7000 přinášející dvouciferný nárůst výkonu, podporu DDR5, PCIe 5.0 a novou patici AM5. Kdo nechce čekat na to nej, případně by chtěl upgradovat současný počítat na platformě AM4, má teď ideální příležitost. Procesory Ryzen 5000 s jádry Zen 3 totiž ve velkých e-shopech jako Alza nebo CZC stojí méně než kdy dřív.

Nejvýkonnější šestnáctijádrový Ryzen 9 5950X, který před dvěma lety startoval na 22 tisících, teď stojí jen 14 tisíc korun. O stupeň nižší dvanáctijádro Ryzen 9 5900X šlo poprvé s cenou pod 10 tisíc, osmijádra spadla pod 7 tisíc a šestijádra pod 4 tisíce.

Procesory AMD Ryzen 5000 (Zen 3) Model procesoru Jádra Frekvence L3 cache TDP Aktuální cena Ryzen 9 5950X 16/32 3,4–4,9 GHz 64 MB 105 W 13 990 Kč Ryzen 9 5900X 12/24 3,7–4,8 GHz 64 MB 105 W 9 590 Kč Ryzen 7 5800X3D 8/16 3,4–4,5 GHz 96 MB 105 W 11 390 Kč Ryzen 7 5800X 8/16 3,8–4,7 GHz 32 MB 105 W 7 390 Kč Ryzen 7 5700X 8/16 3,4–4,6 GHz 32 MB 65 W 6 490 Kč Ryzen 7 5700G 8/16 3,8–4,6 GHz 16 MB 65 W 6 590 Kč Ryzen 5 5600X 6/12 3,7–4,6 GHz 32 MB 65 W 4 990 Kč Ryzen 5 5600G 6/12 3,9–4,4 GHz 16 MB 65 W 3 790 Kč Ryzen 5 5600 6/12 3,5–4,4 GHz 32 MB 65 W 3 990 Kč Ryzen 5 5500 6/12 3,6–4,2 GHz 16 MB 65 W 3 390 Kč

Pro stavitele kancelářských počítačů, ze kterých by v budoucnu šly udělat nadupaná herní děla, může být atraktivní hlavně APU Ryzen 5 5600G s integrovanou grafikou za 3790 Kč. K nim se dají sehnat desky s čipsetem A320 v ceně pod 1500 Kč, tolik pak stojí i sada 16 GB RAM DDR4 s taktem 3200 MHz.

Nejoblíbenější CPU pro platformu AMD AM4

Další oblíbená CPU pro platformu AMD AM4