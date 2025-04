Nejlepší zdroják, jaký jsem kdy napsal. Bill Gates ukázal kód, kterým založil Microsoft

Microsoft minulý týden oslavil 50. výročí od založení. Jeden z jeho otců Bill Gates na svém blogu zavzpomínal, jak to celé na jaře roku 1975 odstartovalo. Příběh vzniku dnes nejhodnotnější společnosti světa jsme ve stručnosti přiblížili ve zvláštním článku.

Gates však zapátral v paměti a přinesl bližší detaily. Ještě, než firmu založili, připravovali první produkt – Altair BASIC. Interpret oblíbeného programovacího jazyka pro tehdy uváděný domácí mikropočítač MITS Altair 8800. Pro něj se nadchli, když si přečetli lednové číslo časopisu Popular Electronic. Gates pak volal výrobci, že pro něj už mají připravený interpret BASICu, byť v rukou nic neměli. Ani software, ani nativní hardware, na kterém by to vyzkoušeli.

Část zdrojového kódu Altair BASICu

Bill Gates, Paul Allen a Monte Davidoff pak prý ale dva měsíce dnem i nocí programovali a připravili funkční kód, který nakonec na Altairu opravdu fungoval. Vznikal přitom na simulovaném počítači vytvořeném Allenem, protože reálný neměli k dispozici. Gates se pak postaral o paměťovou optimalizaci. Operační paměť tehdy byla komponentou, která nejvíce prodražovala počítače.

„Říkali jsme si, že když dokážeme vměstnat náš BASIC do pouhých čtyř kilobajtů, majitelům Altairu používajícím BASIC zbude dost paměti na spouštění jejich vlastních programů (a nebudou muset utrácet hromadu peněz navíc). Abychom se do toho omezení vešli, používal jsem různé triky pro optimalizaci paměti – kompaktní datové struktury, úsporné algoritmy a podobně. Byla to zábavná výzva,“ vzpomíná Gates.

„Zdroják, který jsem tehdy napsal, zůstává dodnes tím nejlepším kódem, který jsem kdy napsal,“ dodává. Kód také vůbec poprvé zveřejnil. Ke stažení dal bohužel jen PDF s oskenovaným výtiskem Altair BASICu. Celkem 157 stránek s přibližně 5000 řádky kódu.