20 webů pro meteorologické geeky, na kterých můžete sledovat deštivou pohromu mířící do Česka

V následujících hodinách se v interaktivní mapce rozlišitelné na jednotlivé okresy nejspíše objeví výstraha před deštěm. Zatím je ale brzy, a tak se Česko zbarvilo jen do jarní zelené indukující „výhled nebezpečných jevů.“

Český hydrometeorologický ústav se podle nové legislativy stává jedinou autoritou, která u nás může vydávat výstrahy, další cesta by proto měla vést na jednoduchou mapku Výstražné informace . Eviduje prakticky jakékoliv příkoří, které si na nás připravila matka příroda od ledovky po znečištěný vzduch a déšť.

Ostatně, právě tweetem ČHMÚ se čtyřmi modely úhrnů srážek od čtvrtka do neděle jsme tento článek vykopli a ty obrázky vydají za tisíc slov.

Nejprve začali varovat před tisíciletou vodou v Bavorsku a později se přidal i Český hydrometeorologický ústav. V nejbližších dnech se prý máme připravit na velmi vydatné deště, které mohou rozvodnit toky, a na padající stromy pod nápory vichru. Největší pohroma nás podle modelů čeká od čtvrtka do neděle.

Aladina od letošního léta najdete také na zmíněných glóbech Windy a VentuSky, přesto si ale do záložek uložte i tuto jednoduchou stránku od ČHMÚ. Mapky všech modelovaných veličin a pro jednotlivé časy totiž zobrazí na jedné hromadě, což může být občas pro leckoho přehlednější – zvláště pro oko zkušenějšího domácího meteorologa.

A pokud to vlhké peklíčko opravdu dorazí, prostě se na Windy přepnete na vrstvu srážkového radaru a budete ho sledovat v živém přenosu.

ČHMÚ v úvodním tweetu předvídá masivní úhrn srážek od čtvrtka do neděle nad územím Česka a dokládá to výstupy hned ze čtyř modelů, které až na drobné nuance jasně hlásají: Bude tady fakt pršet!

Fajn, takže už víme, že se asi něco blíží, ale chceme se na to podívat ze všech možných úhlů a v pestrých barvičkách. Co uděláme? Samozřejmě otevřeme Windy nebo VentuSky (4) .

Pokud následující dny přinesou do Česka trvalé a vydatné srážky, každý majitel nemovitosti v sousedství potoka či řeky by měl instinktivně kontrolovat mapovou aplikaci Hlásné a předpovědní povodňové služby .

8. In-počasí a jeho archiv

Jistě to také znáte. Deště nakonec jako vždy přejdou, odplaví možná nějakou tu kravku a lávku přes potok, ale dříve či později se objeví rozumbrada, který začne vyprávět, že toho a toho dne to bylo ještě mnohem horší. Rozumbradové přitom nejsou vůbec potřeba, stačí totiž kouknout do podrobného archivu In-počasí.



Byla 10. listopadu 2010 v Brně mlha? Ano, byla

Pro libovolný den v roce ukáže ucelený pohled na tehdejší počasí včetně přehledové mapky Česka a pro poslední roky i teplotní mapy a extrémy pro významné obce ve zvoleném kraji.

9. Družicové snímky pro pokročilé

Čerstvé družicové snímky oblačnosti nad Evropou samozřejmě najdete i na Windy, proč ale nekouknout přímo ke zdroji – na stránky evropského Eumetsatu a jeho mapový portál EUMETView.



Na Balkáně jsou bouřky

Oproti ostatním se liší především v tom, že si mapový pohled složíte z různých družicových zdrojů ve formě vrstev. Tou může být třeba Rapid Scan High Rate SEVIRI RGB Natural Colour Enhncd. – MSG, tedy snímek oblačnosti v přirozených barvách. Anebo třeba Fog / Low Clouds RGB - MSG - Indian Ocean, který zase znázorní nízkou oblačnost a mlhu (toho Indického oceánu se nelekejte, v záběru je totiž samozřejmě Evropa). Snímky si můžete uložit a vytvářet animace.

Není to samozřejmě pro každého, protože musíte vědět, co vlastně chcete zobrazit, ale srdce daňového poplatníka zahřeje fakt, že je to tak trochu celé naše. Členem mezivládní organizace pro výzkum meteorologickými satelity je totiž pochopitelně i Česká republika a Slovensko.