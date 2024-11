Nejlepší služby a aplikace na předpověď počasí. Ať víte, do čeho jdete

Aplikace pro předpověď počasí patří mezi ty zdaleka nejrozšířenější a nejoblíbenější. V zásadě je můžeme rozdělit na ty, ke kterým přistupujeme prostřednictvím webových prohlížečů, a na mobilní aplikace instalované do telefonů.

Numerické modely

Předpověď počasí tu byla odpradávna: ať už ve formě přílepku ke zprávám, pravidelnému hlášení co půl hodiny na rozhlasových stanicích, na teletextu, v prémiových SMS, v e-mailu. Po příchodu chytrých telefonů a datových přenosů i v aplikacích – abychom dodrželi časovou souslednost.

Pokud nám dříve stačilo „místy zataženo, občas deště“ a jedno rozmezí teplot pro celé Česko, dnes jsme na opačném extrému: žádáme co nejpřesnější předpověď pro konkrétní lokalitu. Chceme vědět, zda bude pršet za čtvrt nebo za půl hodiny, jak dlouho bude pršet a s jakou intenzitou. Síla větru nás zajímá nejen „v průběhu dne“, ale opět po hodinách, abychom věděli, zda se silnější vítr k večeru uklidní a budeme si moct opéct buřty.

To všechno je s dnešními numerickými/předpovědními/meteorologickými modely možné. Numerických modelů existuje na světě celá řada, například GFS, GEM, Navgem, ICM a mnohé další, z českých jmenujme Aladin a Medard. Některé se soustředí na základní informace, jiné jdou více do hloubky, zapojují složité matematické výpočty a stále častěji se budeme setkávat i se zapojením AI.

Co je tedy onen numerický model? V zásadě jde o počítačový software vyžadující ohromnou výpočetní sílu. Na jedné straně do něj vstupují data z měřicích stanic. Modely obsahují miliony vzorců souvisejících s dynamikou a termodynamikou atmosféry, srážkami a v neposlední řadě s fyzikou oblaků. Po složitých a náročných výpočtech vznikne předpověď na další časové období. Ačkoli se výkony superpočítačů stále výrazně zvyšují, čím dál složitější jsou i numerické modely, do kterých se dostává pořád více a více vstupních dat. Ať už jejich různorodost, tak jejich počet.



Takhle s modely pracuje Windy. Aktuálně je jich pět a vidíte je všechny pěkně nad sebou srovnané podle času.

Do toho ale vstupují lokální charakteristiky dané územím, reliéfem krajiny, vodními toky. Je tedy zřejmé, že modely počítající počasí na globální úrovni nemohou tyto lokální charakteristiky vystihnout. I proto dává řada uživatelů přednost lokálním modelům a mezi českými je to například stále oblíbenější Aladin. Ačkoli zní toto slovo familiárně, jde o zkratku francouzského označení Aire Limitée Adaptation Dynamique Development International. Tento model je ale vytvořen a optimalizován právě s cílem poskytnout co nejpřesnější lokální předpověď. Díky tomu je jednak přesný, a jednak méně výpočetně náročný, takže může svoji předpověď počasí aktualizovat každé tři hodiny. U nás jej provozuje státní ČHMÚ (Český hydrometeorologický ústav).

Podobné platí i pro numerický model Medard, jehož název vychází z anglického Meteorological and Environmental Data Assimilating system for Regional Domains. Jde o model pro krátkodobou třídenní předpověď s intervalem 2 hodiny a na našem území pracuje s rozlišením 9 kilometrů.

Jak fungují radary

Na území naší země fungují dva meteorologické radary: na vrcholu Praha v Brdech od roku 1995 a na vrcholu Skalky v Drahanské vysočině od roku 1999. Dosah obou je udáván okolo 260 km, a tak pohodlně obsáhnou nejen území naší země, ale i příhraniční oblasti okolních států. V roce 2015 proběhla modernizace obou radarů na finské modely Vaisala, které jsou schopné rozlišit dešťové od sněhových srážek.

Radary rozeznají rozměry oblačnosti a mraků, strukturu a množství vodních kapek v nich obsažených. Na základě těchto dat lze vypočíst odhad intenzity. Co je důležité, díky rychlosti radarů lze aktuální model získat velmi rychle v pravidelných 15minutových intervalech. Nevýhoda je zřejmá: výpočet srážkové situace v budoucnu je již opět matematickým modelem, který obvykle končí hodinu po aktuální situaci. Chcete-li předpověď delší, musíme se opět uchýlit k matematickým modelům.

Řada aplikací samozřejmě kombinuje oba zdroje dat a záleží na vás, jak je využijete. Někdo dává přednost komplexní předpovědi na dlouhou dobu dopředu, jiný se spokojí s předpovědí na druhý den, a třeba sportovce zajímá, zda nezmoknou během oné hodiny, kterou mají na svůj koníček.