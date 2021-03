Nejlepší programy na úpravu fotek: 11 ověřených tipů, placených i zdarma

Capture One , vyvinutý společností Phase One, míří primárně na profesionály. Nabízí katalogizační nástroje, bezproblémové zpracování fotek ve formátu RAW i funkce pro ruční vylepšení snímků, včetně možnosti aplikace nejrůznějších efektů. Pokud vám z nějakého důvodu nevyhovuje Adobe Lightroom, toto je asi nejčastější alternativa.

Etalony od Adobe: Photoshop a Lightroom

Aplikace jsme často označovali jako alternativy k Photoshopu, neměl by proto v tomto přehledu chybět ani program, který stál vzorem: Adobe Photoshop. Hned v úvodu je vhodné poznamenat, že se jedná o komerční aplikaci na bázi předplatného, jejíž cena začíná na 12,09 eurech (cca 315 Kč) měsíčně.



Adobe Photoshop

Samotný Adobe deklaruje Photoshop jako „software pro úpravy fotografií, obrázků a grafický design“. Ze široké palety funkcí jmenujme například možnost výměny oblohy, odstraňování objektů či retušování. Kreativnější uživatele pak jistě potěší nabídka štětců a dalších uměleckých nástrojů.

Shrnout všechny funkce, schopnosti a možnosti, které tento grafický editor poskytuje, by vydalo na knížku. Je to zkrátka profesionální software a umí prakticky vše, co byste od grafického editoru mohli očekávat. Ovšem pozor, pokud jste jen hobby fotografové, nepřehlédněte odlehčenou verzi Adobe Photoshop Elements. Ta se prodává klasicky formou trvalé licence a stojí cca 2 700 Kč.

Adobe Photoshop Elements nabízí zjednodušené uživatelské prostředí a výběr funkcí, které většině fotografů budou bohatě stačit. Přitom si z „dospělého“ Photoshopu bere i některé pokročilé techniky postavené na základě analýzy obrazu a umělé inteligence. I v Elements tak například snadno vyměníte pozadí či odstraníte rušivé objekty. Výhodou je, že program v sobě obsahuje i funkce na organizaci fotek, hodí se tedy i na zpracování větších dávek.



Adobe Lightroom

Jenže pro správu fotek má Adobe ještě něco lepšího Lightroom. To už je ale opět software z kategorie profesionálních programů placených paušálním poplatkem. Fotografie umí samozřejmě také upravovat, a to ve stylu „vyvolávání“. Nezabývá se tedy tolik detaily a lokálními úpravami jako Photoshop, ale jde spíše o celkové vyladění snímků. V tomto směru umí vše myslitelné, navíc intuitivní formou, která umožňuje rychle upravovat jeden snímek za druhým. Je to nejlepší program pro všechny, kdo fotí do RAWu.