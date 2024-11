Nejlepší překladač DeepL si už poradí i s hlasem a slibuje další zlepšení

DeepL na podzim oznámil několik důležitých novinek. Umí překládat hlas v reálném čase, rozšířil podporu asistence psaní do dalších jazyků a posílí o rychlý server Nvidie, na kterém může vyvíjet nové technologie.

Německá společnost začala firmám nabízet dva nové produkty Voice for Meetings a Voice for Conversations. V obou případech jde o jazykovou AI, která umí okamžitě překládat mluvené slovo pomocí titulků. V první případě míří do konferenčních hovorů, ve druhém pak do hlasového volání na mobilech. Cílem je, aby každý řečník mluvil vlastním jazykem, zatímco o porozumění se postará software.

„DeepL je již nyní lídrem v oblasti textového překladu, ovšem překlad řeči v reálném čase je něco úplně jiného. Při překladu probíhající mluvené řeči se potýkáte s neúplným vstupem, komplikacemi s výslovností, latencí a podobně, které mohou vést k nepřesným překladům a negativně ovlivnit uživatelskou přívětivost,“ říká Jarek Kutylowski, zakladatel a ředitel DeepLu.

Funkce Voice je zatím dostupná jen v angličtině, němčině, japonštině, korejštině, švédštině, nizozemštině, francouzštině, turečtině, polštině, portugalštině, ruštině, španělštině a italštině, ale časem se rozšíří do všech jazyků podporovaných DeepLem, mezi něž se nedávno zařadila i arabština. Na výstupní straně již ale všechny jazyky fungují, takže mluvenou španělštinu je možné přeložit do textové češtiny, comprende?

S hlasem souvisí i jiná novinka, na počítačích je možné text diktovat. Doposud byla tato funkce dostupná jen na mobilech, kde ale má větší opodstatnění. Při komunikaci s cizincem budete mít pod ruce spíš smartphone než počítač.

Kdo Google používá pro opravu a úpravu textů pomocí nástroje Write, teď může nově pracovat také s italštinou a portugalštinou. DeepL doposud podporoval jen angličtinu, němčinu, francouzštinu a španělštinu. Zde vám však dnes stejně dobře, ne-li lépe, pomůže ChatGPT a podobné AI.

Ale právě aby DeepL neztrácel dech na univerzální velké jazykové modely pohánějící všehoschopné chatboty, firma od Nvidia koupila DGX SuperPOD. Obsahuje 36 počítačů GB200, kde každý sestává ze dvou výkonných akcelerátorů B200, 72 jader Arm Neoverse V2 a 864 GB paměti. Nvidia má SuperPOD dodat v první polovině roku 2025 a DeepL na něm chce trénovat nové generace jazykových AI.