Devět nejlepších novinek ve Windows 11. Můžeme se soustředit, kochat i lépe komunikovat

Režim soustředění Vývojáři a vývojářky vědí, že oznámení reálně pomáhají s vaším zapojením, takže je využívají a někdy nadužívají. Snížené soustředění typicky znamená méně odvedené práce. Respektive pak u počítače sedíme déle, abychom zvládli všechno, co potřebujeme. Desítky zůstávají nejlepším systémem pro profíky. Recenze Windows 11 v nové aktualizaci 22H2 Od podzimu 2022 nabízí Windows 11 režim pro soustředění, který vám pomůže vytvořit si na chvíli prostor na nerušenou práci. Jde o pevně vyhrazený čas, kdy systém (volitelně) potlačí většinu nebo veškerá oznámení. Najdete ho v nabídce s kalendářem nad hodinami. Pod kalendářem si pomocí malých ovládacích prvků nastavíte, jak dlouho chcete pracovat. Interval pak potvrdíte tlačítkem Soustředění a začne odpočet. Standardně Jedenáctky vyvolají aplikaci Hodiny, které se s režimem integrují, aby vám ukázaly, kolik času zbývá. Pokud vám Hodiny překáží, můžete aplikaci zase zavřít, případně integraci vypnete úplně. Režim pomodoro chybí. O tom, jak si organizujeme čas a jaké metody a nástroje můžete použít, jsme si povídali v Podcastu Živě:

Rychlá správa zařízení pro Bluetooth Windows jako by dlouho nechápaly, že nastupuje bezdrátové příslušenství. V dnešní době už sluchátka pro Bluetooth nepředstavují neobvyklé zboží, ve Windows 10 a také v první verzi Windows 11 navzdory tomu nebylo možné tahle zařízení snadno obsluhovat. Párování nebo dokonce manuální příkaz ke připojení či odpojení zařízení od počítače jste museli hledat v útrobách Nastavení. V tomto směru od Windows očekávám, že se budou chovat podobně jako smartphony, kde rychle zjistím, jak jsou sluchátka nabitá nebo je rychle připojím. Operační systém od Microsoftu si na dostupnou správu musel počkat do podzimu 2022. Od té doby však se zařízeními pro Bluetooth můžete interagovat přes tzv. rychlé nastavení nad hodinami. Vedle názvu a typu zařízení v nabídce vidíte úroveň nabití akumulátoru, zařízení odpojíte nebo připojíte, ale také s počítačem spárujete. U některých typů zařízení vám Windows již párování nabídnou prostřednictvím oznamovacího pruhu, rychlý přístup k obsluze příslušenství ale potěší. Je to zdánlivá drobnost, která významně zvyšuje uživatelský komfort.

Systém si pamatuje polohu oken při dokování Windows si dlouhodobě nevedly dobře při práci s více obrazovkami. Když odpojíte externí obrazovku, všechna okna se přesunou na obrazovku integrovanou v notebooku. Nemají kam jinam jít. Jenže když počítač zase zadokujete, nic se nestane, tj. okna zůstanou na primární obrazovce. Po obrazovkách si je tak musíte opět rozmístit sami. Jedenáctky konečně spolkly prášky proti zapomnění, takže se okna po připojení počítače k dokovací stanici vrací na původní místa. Není to přitom přibližná pozice, odpovídají jak rozložení, tak velikost oken. Pokud externí obrazovku odpojíte, okna se standardně minimalizují na hlavní panel. Tedy ta, která se na ní nacházela. Skvělé je, že pokud vám chování nevyhovuje, přizpůsobíte si ho. Kdo často dokuje a s počítačem cestuje, tak takovou zdánlivou drobnost ocení. Vnímavost Windows vůči vaší práci bylo dlouhodobě nízká. Jenže se už nachází v éře, kdy se bavíme o umělých inteligencích. Pokud si systém ani nedokáže pamatovat, kde jsem nechal okna, vyvolává to spíš frustraci než úsměv.

Rychlé polohování oken Microsoft tomu říká připínání oken, mně ale nová funkce ve Windows 11 evokuje výraz polohování. Připadá mi výstižnější, protože okna pomocí tlačítka donutím zaujmout předem připravenou pozici. Polohu, chcete-li. Kořeny téhle funkce najdeme přinejmenším ve Windows 7, které zavedly Aero snap, tj. připnutí okna ke straně obrazovky přetažením. Nedovedu si představit, že by tohle Windows neuměly, okna si takhle na obrazovce uspořádávám téměř neustále. Když okno přesunete do rohu obrazovky, vyplní nikoli polovinu, ale jen čtvrtinu pracovní plochy. Po Sedmičkách už ke starším verzím Windows nebylo návratu. Microsoft se tenhle koncept snažil více či méně úspěšně pozvednout s každou další iterací Windows. Hmatatelný krok kupředu činí i Jedenáctky. Pro rychlé polohování Redmondští připravili nabídku, která se zjeví, když přesunete ukazatel myši na tlačítko pro maximalizaci a obnovu okna. Není těžké ji přehlédnout, což druhé vydání Jedenáctek řeší druhou nabídkou, kterou vysune, když okno chytíte za záhlaví. Klasické polohy známé od dob Sedmiček doplňují další formace. Škoda jen, že si nelze vytvářet vlastní rozvržení. Snad příště.

Přepnutí do skupiny oken S předchozím bodem souvisí další inovace. Tandemy připnutých oken se stávají víc než jen neformálním uskupením objektů na obrazovce. Windows 11 připnutá okna označí za skupinu a umožní vám, abyste s ní jako s celkem manipulovali. Jde to tedy jen s připnutými, nikoli s náhodně poskládanými a třeba se překrývajícími se okny. Tuhle skupinu pak můžete zejména obnovit, pokud jsou okna minimalizovaná na hlavní panel, případně je překrývají jiná okna. Stačí vyvolat náhled nad jednou z ikon zapojených programů. Skupinu najdete také v nabídce pro správu oken a virtuálních ploch, kterou vyvoláte zkratkou Win+Tab. S dílčími okny přitom pořád můžete pracovat samostatně. Již delší dobu Windows dovedou obnovit spuštěné programy po přihlášení. Není to sofistikované, není to ani řešení stoprocentně funkční a skupiny bohužel nepodporuje, takže po restartu se vám okna zase rozhází po obrazovce. Doufejte, že tohle Microsoft doladí, byl by to další logický krok pro zlepšení uživatelského komfortu.

Informace o využití akumulátoru Když vznikaly Windows, byly běžné stolní počítače. Laptopy a později různé hybridy už dávnou nejsou něčím, co známe pouze z filmů žánru sci-fi, operační systém ale setrvale předváděl překvapivě špatný přístup k tomu, jak nás zpravoval o stavu akumulátoru. Jedenáctky se vzdálily představě, že malá ikona s procentuálně vyjádřeným stavem nabití stačí. (Abych byl úplně fér, určitá zlepšení předvedly už Desítky.) Tenhle indikátor sice v oznamovací oblasti najdeme pořád a pro detailnější informace se musíme ponořit do Nastavení, přesto jde o krok dopředu. Windows 11 proces vybíjení vyjadřují graficky, takže vypozorujete, kdy se např. vybíjení zrychlilo. V identifikaci příčin vám pak pomůže výpis programů od těch s nejvyšší spotřebou na prvním místě. Pokud chcete pátrat po nenasytných softwarech, máte tak aspoň nějaké možnosti. (Trend spotřeby se dřív snažil vyjádřit Správce úloh, jenže jeho způsob určení trendu není přínosný.) Informace o dílčích programech jsou strohé a nejasné, přinejmenším ale pochopíte, že tenhle program vás obecně stál energie nejvíc. Dovedu si představit podrobnější a srozumitelnější analýzy a doufám, že se jich někdy příště dočkáme. Základy centra pro správu a informace o akumulátoru ale byly položeny.

Indikace použití mikrofonu Jedenáctky napravují neduhy spojené se správou některých externích zařízení. Kladli jsme si otázku, jak neztratit kontrolu nad mikrofonem, protože jeho prostřednictvím by nás někdo mohl poslouchat. Už do Windows 10 Microsoft v průběhu životnosti přidal na hlavní panel indikátor, který vás upozorní, že s mikrofonem nějaký program pracuje. Možná jste zapomněli odejít ze schůzky? Ve Windows 11 je situace obdobná jako v pozdějších verzích Desítek, jen zpřehledňují nastavení, kde můžete zamezit přístup dílčích aplikací k mikrofonu. Což je žádoucí řešení, protože úplné zakázání mikrofonu je příliš dramatické. Hlavně pod sebou vidíte, kdy si jaké aplikace vyžádaly přístup k mikrofonu. Snadno tak zkontrolujete, jestli se v posledních dnech neudálo něco nekalého. Není tedy vyloučené, že některé klasické programy tohle opatření úplně neobejdou, ale taková už je podstata Windows a jejich dědictví. S mikrofonem na hlavním panelu souvisí ještě jedna věc, kterou si záměrně schovávám do dalšího bodu.

Dobrá integrace s Teams Microsoft se rozhodl pro příkladnou integraci jednoho svého komunikátoru s operačním systémem. Windows 11 nabízí několik integračních funkcí. Mikrofon v oznamovací oblasti se během schůzky modře podbarví, takže nepřehlédnete, že je aktivní. Jenže v tomto okamžiku nejde jen o statický indikátor, na ikonu můžete klepnout a mikrofon tím ztlumit. I když jste zrovna mimo okno s virtuální schůzkou, přístup ke hlavnímu panelu máte pořád. Další novinku představuje rychlé sdílení prakticky libovolného otevřeného okna s ostatními účastníky a účastnicemi schůzky, a to rovnou z hlavního panelu. Stačí vyvolat náhled okna a pod miniaturou najdete nové tlačítko pro sdílení. Což se hodí, pokud tedy někdy něco prezentujete ze svého počítače. Jenže tohle platí pouze pro Teams pro organizace. Proč se integrace netýká Skypu? Proč se netýká „domácí“ edice Teams? Proč vůbec musí existovat dva rozdílné klienty pro Teams? Situace je to svým způsobem bizarní, protože „domácí“ edice Teams je ve Windows 11 integrovaná jinak, ale zcela nepřehlédnutelně – komunikátor si pro změnu vydobyl místo vedle tlačítka Start a v malé nabídce můžete chatovat nebo volat. Chtělo by to podobný prostor nabídnout všem. Takhle mají část privilegií v Jedenáctkách spotřebitelské Teams, jinou část zase firemní Teams a Skype odchází s prázdnou. Vypínání mikrofonu a sdílení oken z hlavního panelu je přitom přístupné i třetím stranám, které ale zřejmě nemají zájem. Obě tyto funkce by se měly objevit i v domácích Teams, jenže od slibu už uplynul rok.