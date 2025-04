Nejlepší notebooky do 25 tisíc. Základní pro hry, spolehlivé na práci a vejde se i MacBook

1 / 11



Notebooky v ceně do 25 tisíc se spolehlivě řadí mezi ty nejoblíbenější. Nemusíte se potýkat s kompromisy těch nejlevnějších a už dostanete často velmi použitelné stroje, které několik let bez problémů vydrží. Už se tu objevují i herní notebooky se zajímavým výkonem, byť bohužel často nedostanete v ceně i operační systém. Kdo je ale šikovný, zvládne si jej dokoupit a nainstalovat ovladače z webu výrobce. Nabídka notebooků v ceně do 25 tisíc už zahrnuje často OLED panely a to i ve větších úhlopříčkách. Můžete si vybírat konvertibilní notebooky s dotykovými displeji. A je to už také cenová hladina, ve které se objevují notebooky Apple, byť ve starších generacích. Jak dobře vybrat herní notebook. Grafická karta je důležitější než procesor Ač se v žebříčcích prodejů objevují v této cenové hladině i takzvaně herní notebooky s grafikou RTX 2050, do našeho přehledu jsme je záměrně nezařadili. Dnešní procesory často nabídnou vyšší výkon na vlastní integrované grafice a notebooky s touto grafikou více sázejí na to, že vás okouzlí slova Nvidia, GeForce a RTX. Jako minimum bychom doporučili RTX 4050, přičemž pod dvacet pět tisíc dokážete sehnat i výkonnější RTX 4060. Pod 25 tisíc také míří už notebooky s AI procesory – buď Qualcomm Snapdragon X nebo Intel Core Ultra Series 2. Za rok od uvedení prvních Snapdragonů se ale aplikace využívající jejich AI čipy zrovna nerozšířily a stále jde spíše o nákup s ohledem na možné budoucí využití než reálnou přítomnost. Alespoň jsou ale tyto AI procesory velmi úsporné, takže jimi vybavené notebooky nabídnou pořádnou výdrž. Výběr produktů je čistě redakční. Odkazy vedou na náš srovnávač cen Zboží Živě. Apple MacBook Air: M2 s 16 GB paměti Tradičně drahé notebooky Apple zlevňují jen pomalu. Ale zatímco dříve ve výprodejovém koši ležely jen stěží doporučitelné kousky, pod 25 tisíc dnes už dokážete sehnat i MacBook Air s procesorem Apple M2 v tenkém designu. V ceně pod dvacet pět tisíc dokonce seženete už základní konfiguraci s 16 GB paměti a 256GB diskem, verze s 8 GB mohou být levnější, ale raději bychom doporučili vyšší model. Základní Macbook Air bychom doporučili hlavně těm, kteří hledají hlavně zcela tichý kancelářský notebook a současně chtějí bez velkých investic vyzkoušet svět macOS. Jestli chcete spouštět mnoho aplikací současně a stříhat video ve vysokém rozlišení, asi nebudete spokojení. Na procházení webu, přípravu dokumentů, základní úpravu fotografií a videa i základní model poslouží dobře. Kapacita disku ale není nějak obdivuhodná, počítejte tedy s případným pozdějším nákupem externího disku. Aktuální generace MacBooku Air obsahuje už procesor M4 a prodává se za ceny těsně pod 30 tisíc. Pro plánované nasazení Macbooku Air ale bude nejspíš stačit i levnější verze s procesorem M2. Základní parametry Displej : 13,6", 2560 × 1664 bodů, IPS 60 Hz

Pokračování 2 / 11 Lenovo LOQ: Levná RTX 4060 i se systémem Novější řada LOQ nahrazuje Ideapad Gaming a přebírá také roli levnějších Legionů. Jde tedy o základní herní notebook navržený s důrazem na nejlepší konfiguraci v možné ceně. Recenze herního notebooku Lenovo LOQ: RTX 4050 dává v nižší ceně smysl Pod 25 tisíc už existuje LOQ s grafikou RTX 4060 a dokonce i s operačním systémem Windows 11 Home. Uvnitř je totiž starší procesor i5-12450H. V rámci modelů LOQ můžete už mít i novější procesory, ale kvůli lepší grafické kartě raději udělejte v této cenové hranici kompromis v generaci procesoru. V herním nasazení více oceníte výkonnější grafiku. Standardní výbava notebooku ničím zásadně nepřekvapí. Chybí přihlašování otiskem či obličejem, není tu čtečka karet, ale dostanete 16 GB upgradovatelné paměti a 512GB disk případně rozšíříte dalším díky volnému slotu uvnitř. Základní parametry Displej : 15,6", 1920 × 1080 bodů, IPS 144 Hz

Pokračování 3 / 11 Asus Zenbook A14: Dlouhá výdrž a ticho Procesory Snapdragon X nejvíc oceníte v notebooku, na kterém chcete surfovat po webu, dívat se na videa a pracovat v běžných kancelářských aplikacích. V takovém případě zajistí procesor Snapdragon X mimořádnou výdrž a současně tichý chod bez zbytečného roztáčení ventilátorů pro chlazení. Vybrali jsme pro vás skvělý Zenbook A14 s OLED displejem a unikátním keramickým povrchem, díky kterému je notebook pevný, odolává otiskům i škrábancům a dovoluje celkovou hmotnost pod 1 kg. Existují výkonné procesory Snapdragon X Elite, středně výkonné Snapdragon X Plus a základní procesory Snapdragon X. Do našeho přehledu jsme vybrali Asus Zenbook A14 poháněný právě tím nejslabším procesorem Snapdragon X. Díky tomu může notebook sáhnout na docela zajímavou cenu, současně výkon by na tradiční pracovní nasazení měl stále s přehledem stačit. Recenze notebooku Asus Zenbook A14. Na dotek jako kámen, přitom lehký jako pírko Hlavní obava z procesorů Snapdragon pramení z kompatibility s aplikacemi pro tradiční procesory Intel a AMD. Ano, někde na problém narazíte, zejména ve hrách hlídajících podvádění, případně ve několika specializovaných aplikacích pro střih videa nebo 3D modelování. Naprostá většina běžných aplikací ale jede zcela spolehlivě v emulaci nebo ještě o trochu rychleji v nativním režimu procesoru. Webové prohlížeče nebo aplikace Microsoft Office už jedou v nativním režimu procesoru. Základní parametry Displej : 14", 1920 × 1200 bodů, OLED

Pokračování 4 / 11 Lenovo Yoga 7: Konvertibilní s OLED Yoga jako první notebook zavedl konvertibilní konstrukci a Lenovo Yoga 7 potvrzuje dlouholeté zkušenosti Lenova. Kovové provedení, dotykový OLED a slušná zbývající výbava za zajímavou cenu vás jistě zaujme. Tato dostupná varianta ale v sobě skrývá chyták. Počítač se dodává bez operačního systému. Běžně to vídáme u levných herních notebooků, tady se to kupodivu týká i konvertibilního stroje pro domácí a kreativní využití. Kdyby to byl nepřekonatelný problém, těsně k částce 25 tisíc se vejde i nepatrně vybavenější konfigurace 83DK000MCK se systémem Windows 11 Home ( ). Pokud ale na notebooku kreslíte nebo převážně sledujete videa, konvertibilní stroj s OLED můžeme doporučit. Základní parametry Displej : 14", 1920 × 1200 bodů, OLED, dotykový+pero

Pokračování 5 / 11 Asus TUF Gaming A15: RTX 4050 se slušným zbytkem Pokud hledáte základní herní notebook a nechcete kvůli grafické kartě obětovat zbytek výbavy, mohl by vás zaujmout Asus TUF Gaming A15. Obsahuje grafiku RTX 4050, kterou můžeme pokládat za tu nejnižší, co byste pro herní nasazení měli chtít. Ale je to spojené s 144Hz Full HD displejem, tedy rozlišením, které by ta RTX 4050 měla zvládat, procesorem Ryzen 7 7435HS, tedy něčím lepším než ty základní starší Intely, a dostanete i 16 GB paměti, terabajtový disk a operační systém Windows 11 Home. TUF A15 je pro Asus základní levný herní notebook. Už má trochu líp vymyšlené chlazení, klávesnice počítá s herní zátěží (má třeba zvýrazněné klávesy WASD) a dostanete i konektor pro připojení drátové sítě pro vyšší stabilitu. Přesto notebook podporuje Wi-Fi 6, takže drátová síť nebude nezbytně nutná. I když má notebook herní design a a slušně dimenzované chlazení, pořád ale platí, že jde jen o základní herní notebook. Ve hrách tedy počítejte s nižším nastavením grafiky a přes 60 FPS se dostanete jen v úsporných online střílečkách. Základní parametry Displej : 15,6", 1920 × 1080 bodů, IPS 144 Hz

Pokračování 6 / 11 Lenovo IdeaPad Slim 5: Cestovní OLED Lenovo IdeaPad Slim 5 osloví ty, kdo chtějí kompaktní 14" notebook s displejem typu OLED. Ten má tady rozlišení 1920 × 1200 px, pohání jej čip Ryzen 5 8645HS s šesti jádry Zen 4 s dobrou integrovanou grafikou a NPU. Notebook má 16 GB RAM, 1TB SSD, Wi-Fi 6, podsvícenou klávesnici, čtečku otisků, USB-C nabíjení a po registraci i prodlouženou tříletou záruku. Je však bez operačního systému, ten si musíte obstarat jinak. Kromě verze s procesorem AMD se prodává za podobnou cenu i konfigurace 83DC0025CK s Intel Core Ultra 5 125H ( ). V obou variantách dostanete jen základní USB-C. S Intelem tedy Thunderbolt nezískáte. Základní parametry Displej : 14", 1920 × 1200 bodů, OLED

Pokračování 7 / 11 Asus ExpertBook P5: Už s úsporným AI Intelem Notebooky s nejnovějšími AI procesory od AMD a Intelu cenou přesahují náš limit 25 tisíc, ale na trhu už je notebook, který jej s pohodlným náskokem zvládá. Jedná se o Asus ExpertBook P5 v konfiguraci s procesorem Intel Core Ultra 5 226V. Zbytek konfigurace přitom nevypadá, že kvůli novějšímu procesoru musel Asus dělat mnoho kompromisů. Čtrnáctipalcový IPS displej má rozlišení 2560 × 1600 a dostanete 16 GB paměti s 512 GB diskem, tedy rozumný základ. IPS je sice matný, ale není dotykový a zřejmě bude barevně o něco horší než OLEDy v této cenové hladině. Řada ExpertBook přitom cílí hlavně na podnikové zákazníky. Notebook je tak nenápadně šedý, ale s kovovými kryty a slušnou nabídkou konektorů. Obvyklá „podniková přirážka“ tady není nijak vysoká a dostupná konfigurace s Core Ultra 5 dokáže zaujmout i běžné nefiremní zákazníky. Nové procesory Intel mají hlavně nabídnout dlouhou výdrž a koprocesor (NPU) pro urychlení výpočtů pro AI. Aplikací pro AI využívajících NPU zatím moc není, ale letos by se to mělo změnit. S tímto notebookem tak už budete na novou dobu připravení. Základní parametry Displej : 14", 2560 × 1600 bodů, IPS, 144 Hz

Pokračování 8 / 11 HP ProBook 465: Podnikový pro domov Když nevybíráte notebook pro mladého studujícího hráče počítačových her, ale spíš pro někoho životem zkušenějšího, zkuste se podívat na HP ProBook 465. Jeho kovové šasi, velmi střídmé provedení bez designových výstřelků a rozumná výbava dokážou zaujmout. U výběru notebooků potom pomáhají i případné zkušenosti s modely konkrétního výrobce ve firemním prostředí. Pokud znáte z práce notebooky konkrétní značky a nemáte vůči nim konkrétní výhrady, spíše oceníte známé tvary, rozložení konektorů a způsoby ovládání. Procesor AMD Ryzen 5 7535U není nejvýkonnější, ale při předpokládaném využití na limit nejspíš nikdy nenarazíte. Nejde o herní notebook, nýbrž rozumně funkční stroj, který dokáže několik let spolehlivě obstát v domácím prostředí. Tento notebook existuje v různých konfiguracích, do našeho limitu 25 tisíc se těsně vejde i varianta s procesorem Intel Core Ultra 7 155H a 32 GB paměti ( ). Základní parametry Displej : 16", 1920 × 1200 bodů, IPS

Pokračování 9 / 11 Acer Swift Go 16: Velký OLED v kovu Když chcete hlavně co nejzajímavější a největší displej, měli byste se dívat po tenkém Acer Swift Go 16. Existuje tedy ještě ve 14" variantě, ale 16" verze nabídne i zajímavější jemné rozlišení 3200 × 2000. Zde vybraná konfigurace má slabší procesor Core Ultra 5 125U. Ale díky nové grafice Intel Arc bude mít o něco lepší grafický výkon než varianty se staršími generacemi procesorů. Dvojice USB-C podporuje i Thunderbolt pro rychlejší periferie. Kapacita akumulátoru 65 Wh pak zajistí i slušnou výdrž přesahující deset hodin. Pokud vám nevadí menší 14" OLED, Swift Go 14 je v nabídce také v řadě zajímavých konfigurací. Ostatně Swift Go 14 vyhrál náš srovnávací test 14" notebooků do 20 tisíc. Vítězná konfigurace jen ještě měla klasický IPS displej a dnes se již neprodává. I tak si nás Swift Go 14 získal pevnou celokovovou konstrukcí. Velká plocha 16" OLED displeje u Swift Go 16 ale bude rozhodně pohodlná na dlouhou práci. Základní parametry Displej : 16", 3200 × 2000 bodů, OLED, 120 Hz

Pokračování 10 / 11 Lenovo ThinkBook 16: Něco jako ThinkPad Na kultovní notebooky řady ThinkPad navazuje u Lenova série ThinkBook. Nejedná se ale o levnější imitaci prémiových počítačů, ale o moderní notebooky s rozumnými vlastnostmi, kvůli kterým by ale konzervativní fanoušci ThinkPadů začali sahat po vidlích. Lenovo ThinkBook 16 tak můžete brát jako ThinkPad přiblížený mladší generaci a moderní době. Pořád jde o kvalitní, kovový, spíše podnikový stroj. Ale v dnešní době homeofficů se u něj počítá i s domácím využíváním, kdy nebude sloužit jen práci, ale občas i nějaké zábavě. Líbit se bude přihlašování obličejem nebo čtečkou otisků, potěší i podpora Thunderbolt na konektoru USB-C. ThinkBook 16 tak představuje stále rozumný základní notebook s citlivě střídmým funkčním designem, který kromě Wi-Fi nabídne i konektor drátové sítě, klávesnici s numerickým blokem a čtečku otisků. Základní parametry Displej : 16", 1920 × 1200 bodů, IPS

