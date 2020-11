Nejlepší notebooky do 20 000 Kč. Tipy, co se dnes vyplatí koupit

Moderní konstrukce, dobré zpracování a dostatečný výkon i pro náročnější práci – to je mix vlastností, které nabízí Lenovo IdeaPad 5 Flex v konfiguraci za devatenáct tisíc. Má kvalitní dotykový displej s rozlišením Full HD a úhlopříčkou 14", na který můžete přesně kreslit dodávaným perem.

Koukáte po něčem levnějším? Podívejte se na poslední článek s notebooky do 10 tisíc korun .

Nejpoptávanější kategorie notebooků je v cenovém rozmezí od 10 do 20 tisíc korun. Nabídka modelů je zde docela pestrá, ale aktuálně je problém jejich dostupnost . Na zvýšené poptávce a úbytku skladových zásob v obchodech se bezpochyby podepsala stávající pandemická situace, protože mizí především levnější notebooky s cenou do patnácti tisíc vhodné k domácímu studiu či práci.

Notebooky zavedených značek jako je Acer nebo Asus, jsou teď v cenové hladině kolem 15 tisíc korun nedostatkovým zbožím, ale relativně nový Honor MagicBook z toho může těžit. Je to moderní notebook klasické konstrukce s dobrou výbavou i zpracováním.

Na každodenní práci a časté přenášení se hodí notebook cílený do firemního nasazení. Nám se z tohoto oboru aktuálně nejvíce zalíbil HP Probook 445 ve své sedmé generaci s šestijádrovým procesorem AMD Ryzen 5 4500U, 8 GB RAM a 512GB úložištěm.

S podobným výkonem se do dvaceti tisíc vejde i konkurenční Acer Nitro 5 , který nabídne i Windows a 120Hz displej. Jenže ten je aktuálně nedostatkovým zbožím s neznámým termínem dostupnosti.

Notebook se opírá o 15,6" displej technologie IPS s rozlišením Full HD. Vzhledem ke svému zaměření je to už trochu robustnější počítač – tloušťka je 25 mm a hmotnost 2,2 kg. Díky svému střídmému designu se může uplatnit i jako výkonný pracovní stroj. Pak může být absence systému Windows v některých případech i výhodou.

Má to ale háček, tato konfigurace se dostala pod dvacet tisíc díky absenci operačního systému. Jenže na hry se hodí Windows a pokud nemáte volnou licenci, připravte si na verzi s operačním systémem o dva tisíce korun více.

Za dvacet tisíc korun se dá dnes pořídit i notebook na uspokojivé hraní her v rozlišení Full HD. Jedním z takových je Lenovo IdeaPad Gaming 3 v konfiguraci s procesorem Intel Core i5-10300H, grafickou kartou Nvidia GeForce GTX1650Ti, 8 GB RAM a 512GB SSD.

Notebook jako HP 250 G7 může posloužit jako poměrně výkonný kancelářský stroj, protože i při této ceně disponuje procesorem Intel Core i7-1065G1. Dedikovanou grafiku už ale nečekejte, tak to na hry moc nebude. Paměti je 8 GB, rychlé úložiště SSD má kapacitu 256 GB a k dispozici je hromada portů i Wi-Fi 5.

V historii vývoje notebooků panovala mnoho let éra, v rámci které se ustálily počítače s velikostí obrazovky 15,6" a objemnějším tělem, které pojalo i klávesnici s numerickým blokem a optickou mechaniku. Pokud jste vyznavači takovéto klasiky, můžete si i v roce 2020 přijít na své.

Huawei MateBook 13: displej vyšší než obvykle

Cena: 18 990 Kč až 21 999 Kč

Mohli byste mu posměšně říkat čínská kopie MacBooku, ale to si Huawei MateBook 13 nezaslouží. Je to totiž opravdu dobrý počítač, který se sice v některých ohledech MacBooku podobá, ale je dostatečně jiný. A to hlavně cenou, která je daleko dostupnější.

Notebook nabídne moderně působící kovové tělo a především pak kvalitní displej IPS s rozlišením 2160 × 1440 bodů na úhlopříčce 13". Poměr stran je 3:2, což dává více prostoru na výšku a zpříjemňuje práci. Tomu přispěje i klávesnice, která je vzorně vytažena až ke krajům a dobře se na ní píše.

Uvnitř pracuje AMD Ryzen 5 3500U, 8 GB RAM a 512GB úložiště. Konektory už jsou zastoupeny výhradně USB-C, a to s podporou Thunderboltu 3. Je to zkrátka pěkný moderní notebook, který potěší i skladností – tloušťka je jen 14,9 mm a hmotnost 1,3 kg.

Ačkoli má Huawei problém s dodávkou operačního systému Googlu pro své mobilní telefony, Windows na noteboocích se zatím podobné restrikce netýkají. A tak v notebooku běží Windows 10 Home.

Základní parametry