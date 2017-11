Nejlepší notebooky do 10 tisíc, které si teď můžete koupit

Patnáctipalcové displeje u notebooků stále patří k nejoblíbenějším. Doma takový stroj dobře poslouží jako běžný stolní počítač, ale zároveň není problém ho sbalit do brašny a díky hmotnosti kolem dvou kilogramů se ani moc nepronese. Jako ideální zástupce se v nejlevnější kategorii jeví Acer Aspire ES15 .

Že pod deset tisíc nejde vybrat použitelný notebook? Jde! A my vám ukážeme, že se to v některých případech obejde bez drastických kompromisů. Notebooky za takovou cenu samozřejmě nenabídnou herní výkon ani perfektně odolnou konstrukci, na druhou stranu mohou dobře posloužit jako nenáročný domácí počítač a stejně tak budou vhodné pro kancelářskou práci.

Nejlevnější na práci: Lenovo IdeaPad 120S

Cena: 6 999 Kč

Sedm tisíc je minimum, které je třeba za použitelný notebook na práci utratit. Samozřejmě se neobejde bez značných kompromisů. U vybraného Lenova IdeaPad 120S je to úhlopříčka displeje. Jde o jedenáctipalcový model, takže bude skvělý na cesty, ale doma k němu budete chtít připojit větší monitor; to obstará konektor HDMI. Ale znamená to další investici.



Za sedm tisíce se budete muset spokojit s úhlopříčkou 11,6 palců

Procesor řady Celeron společně s integrovaným grafickým jádrem HD 500 bude naprosto dostatečný pro použití s výchozím rozlišením 1 366 × 768 bodů, stejně tak si ale poradí s většinou běžných operací při připojení monitoru s rozlišením Full HD.



Při malých rozměrech je třeba trackpadem vyplnit celou výšku prostoru pod klávesnicí • Čtečka microSD karet se bude hodit i pro rozšíření interního úložiště s malou kapacitou

Největší předností tady bude výdrž, kdy se při surfování nebo kancelářské práci dostane IdeaPad na hodnoty kolem osmi hodin. Není tak problém notebook používat celý den bez nabíjení.

Pokud bychom měli označit největší slabinu tohoto modelu, pak to bude kapacita úložiště – pouze 32 GB. Na řadu tak přijde buď rozšíření pomocí paměťové microSD karty, dokoupení externího disku, nebo používání cloudových úložišť.

Parametry (varianta 11IAP)