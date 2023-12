Vybrali jsme nejlepší myši a klávesnice. Do kanceláře, domů i na hraní | Vánoce 🎄

Tělo je dostatečné pevné, byť menší a vhodné spíš na cesty k notebooku. Myš potěší tichými hlavními tlačítky, ta boční jsou slyšet o dost víc. Snímač nepatří mezi ty nejlepší, ale je to kancelářská myš, kde nebudete dělat prudké pohyby jako v Counter-Striku.

Je to jednoduchá bezdrátová myška, která jako jedna z mála těch levných podporuje duální připojení přes Bluetooth i rádiové spojení pomocí USB donglu. Ten se navíc dá schovat do těla myši. Xiaomi Mi Dual Mode Silent Edition má symetrický tvar, ale boční tlačítka jsou vhodná jen pro praváky.

Podle Heureky je na trhu přes 3000 myší a více než 2000 klávesnic. Mají nejrůznější tvary, funkce, stojí pár stovek i pár tisíc. Vybrali jsme konkrétní osvědčené modely, které budou vhodné do kanceláře i pro hráče. Každý si přijde na své, v tipech jsou různé cenové hladiny a také specifické volby pro ty, kteří například hledají co nejtišší myš nebo ergonomickou klávesnici. Výběr produktů je čistě redakční. Odkazy vedou na náš srovnávač cen Zboží Živě.

Vertikální myši nejsou moc vhodné pro jemnou práci v grafických editorech nebo na hraní stříleček, ale zato se vám odmění lepší ergonomií. Méně namáhané zápěstí vám poděkuje. Kite One obrandovaná obchodem CZC patří mezi ty středně drahé zástupce vertikálních myší.

Všech jedenáct tlačítek se dá programovat, v dodávaném softwaru můžete nastavit i různé typy podsvícení od cirkusového přes decentní až po žádné. Myš navíc skvěle padne do ruky. Je ale trochu hlučnější a někomu může vadit kabel. Existuje i bezdrátová varianta o podobných parametrech, ale je dvakrát dražší.

Řada Basilisk je u Razeru nejpopulárnější. Spojuje totiž kvalitní snímač, dobrou výbavu a ještě ne úplně přemrštěnou cenu. V3 se dá běžně koupit pod patnáct stovek, má přitom špičkový senzor co do přesnosti i rychlosti. Výborné je i kolečko s krokovacím režimem, plynulým posuvem se setrvačníkem a možností bočního náklonu.

Potěší až 120hodinová výdrž (s vypnutým podsvícením). Energii přitom doplníte nejen pomocí USB-C, ale můžete ji dodávat pohodlně neustále pomocí nabíjecí podložky Powerplay. Ta se ale prodává zvlášť a stojí skoro tolik co samotná myš.

G502 X Plus je nejlepší herní myš od Logitechu a patří i mezi ty nejlepší obecně. Má supercitlivý snímač, který funguje na všech površích. Je pohodlná, má třináct kvalitních tlačítek, kolečko se setrvačníkem a bočním náklonem.

Stávající „kouzelná myš“ je na trhu již osm let a Apple letos neuvedl očekávaný redesign s konektorem USB-C místo Lightningu. To ale není největší problém Magic Mouse , spíš vám bude vadit design, který uživatele rozděluje na dvě skupiny. Tenká myš připomínající mýdlo není vůbec ergonomická a jak je u Applu zvykem, má jen jedno tlačítko.

Nebo vlastně je, ale uživatelé jej mají možnost přepnout do jednobarevného. Diody prosvítají i skrz popisky, nejen kolem kláves. Mrzuté však je, že Rapture nemá paměť posledního režimu, takže po každém restartu zase uvidíte duhu.

Rapture je privátní značka Alzy a klávesnice Cadet K-573 do nižší třídy přináší několik funkcí, za které se jinde hodně připlácí. Zde jsou to například opletený kabel, anti-ghosting pro až devatenáct kláves a hlavně RGB podsvícení, které není duhové cirkusové.

Na klávesnici se skvěle píše, má však tři větší „ale“. Microsoft oddělil numerický blok (to by tolik nevadilo) a zbytečně šetřil místem, takže F klávesy jsou zbytečně tenké a střední blok se šipkami zase příliš zhuštěný. Vzhledem ke stáří klávesnice nepodporuje Bluetooth, ale připojuje se pouze vlastním USB donglem. A dodává se pouze v sadě s myší, která není moc dobrá.

Na trhu je už deset let, přišla spolu s Windows 8, ale to ji nic neubírá na použitelnosti. Sculpt je totiž jedna z mála nízkoprofilových ergonomických klávesnic se zlomeným a zvlněným tělem, pevnou opěrkou a zároveň i plně českou lokalizací.

Klávesnice se připojuje jen s dodávaným bezdrátovým přijímačem, který má dosah až deset metrů. Energii dodává jedna mikrotužková baterka. Za podobnou cenu se prodává také Logitech K400 Plus ( 870 Kč až 1 439 Kč ), která má podobný design a trochu přesnější touchpad. Microsoft má naproti tomu lepší klávesnicovou část a pevnější tělo.

Microsoft All-in-One Media Keyboard si určitě nekupujte do kanceláře, kde budete hodně psát. Tohle je klávesnice hlavně do obýváku k televizoru nebo konzoli. Odpovídá totiž těm z notebooků, má kompaktní design s tlačítky těsně nalepenými na sobě a vedle nich i touchpad. S ním se na klíně pracuje lépe než myší.

Jablečná klávesnice na rozdíl od myši není takovým ergonomickým hříchem, naopak se jí dá máloco vytknout. Vypadá hezky, má pevné tělo, a především konzervativní rozložení tlačítek bez nějakých experimentů. Apple navíc vždy důkladně počešťuje, takže všechny popisky skutečně odpovídají tomu, co budou klávesy psát přímo či s s přepínači jako Shift nebo Option.

Klávesnice pro programátory: Logitech G815

Cena: 4 299 Kč

S neoficiálními/dodatečnými českými popisky se prodává i Logitech G815, původní US variantu ale můžete aktuálně koupit o tisíc korun levněji (3 285 Kč až 5 291 Kč). Je to primárně herní klávesnice, populární je ale hlavně mezi programátory, takže chybějící lokalizace by nemusela tolik vadit.

G815 má plnoformátové rozložení bez jakýchkoliv kudrlinek, příjemně oddělené jednotlivé bloky, multimediální tlačítka i pět programovatelných makro kláves na levé straně. Potěší individuální RGB podsvícení, kvalitní mechanické spínače a opravdu bytelné tělo.

Existuje i dražší model G915 (4 699 Kč až 7 550 Kč) se stejným designem a funkcemi, ale bezdrátovým připojením.