Vybrali jsme nejlepší myši a klávesnice. Do kanceláře, domů i na hraní | Vánoce 🎄

Tělo je dostatečné pevné, byť menší a vhodné spíš na cesty k notebooku. Myš potěší tichými hlavními tlačítky, ta boční jsou slyšet o dost víc. Snímač nepatří mezi ty nejlepší, ale je to kancelářská myš, kde nebudete dělat prudké pohyby jako v Counter-Striku.

Je to jednoduchá bezdrátová myška, která jako jedna z mála těch levných podporuje duální připojení přes Bluetooth i rádiové spojení pomocí USB donglu. Ten se navíc dá schovat do těla myši. Xiaomi Mi Dual Mode Silent Edition má symetrický tvar, ale boční tlačítka jsou vhodná jen pro praváky.

Podle Heureky je na trhu přes 3500 myší a více než 1900 klávesnic. Mají nejrůznější tvary, funkce, stojí pár stovek i pár tisíc. Vybrali jsme konkrétní osvědčené modely, které budou vhodné do kanceláře i pro hráče. Každý si přijde na své, v tipech jsou různé cenové hladiny a také specifické volby pro ty, kteří například hledají co nejtišší myš nebo ergonomickou klávesnici.

Modulární myš: Asus ROG Gladius II Core

Cena: 782 Kč až 838 Kč

ROG Gladius II Core od Asusu je drátová myš s dvoumetrovým opleteným kabelem a nastavitelným RGB podsvícením v kolečku a logu výrobce. Asus vsadil na optický senzor PAW3327 s citlivostí 200 až 6200 dpi, rychlostí 220 ips, zrychlením 30G a 1000Hz polling rate. Co do přesnosti by měla uspokojit i lehce náročnější hráče.

Myš má šest programovatelných tlačítek, dvě hlavní navíc využívají vyměnitelné spínače Omron, které mají vydržet minimálně 50 milionů kliknutí.

Asus je dodnes jedním z hrstky výrobců, kteří v myších používají patice pro snadnou výměnu spínačů pro případ, že se poškodí, případně bude chtít uživatel zvolit tišší tlačítka. Populární jsou hlavně supertiché Kailh Mute, které se na AliExpressu prodávají doslova za pár korun.