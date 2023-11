Vybrali jsme nejlepší a nejvýhodnější monitory pod stromeček. Pro práci, na hry i zábavu 🎄

Monitor zůstává při výběru počítače až tou poslední položkou, přitom by měl být první: právě monitor vám zprostředkuje vše, co počítač dělá. Volbou správného monitoru si nejen zpříjemníte hraní her, ale můžete zásadně zvýšit svoji pracovní efektivitu.

Výběr monitoru je hledáním optimálního průniku velikosti, rozlišení, příslušenství a samozřejmě ceny. Naštěstí to, že je monitor herní, neznamená, že nemůže skvěle posloužit pro práci. A naopak pracovní monitor uspokojí většinu hráčů, kteří potřebují přes den pracovat a večer se zabaví libovolnou hrou. Po monitorech s vysokou obnovovací frekvencí budou koukat vášniví každodenní hráči, zejména fanoušci rychlých kompetitivních nebo závodních her.

Výběr monitorů v tomto článku je čistě redakční, odkazy vedou na náš srovnávač cen Zboží Živě.

Philips 24M1N3200ZS: Rychlé IPS za pusu

Za poslední rok se udály dvě zásadní změny. Z trhu konečně takřka zmizely panely typu TN, už je najdete jen v těch skutečně nejlevnějších modelech. Pro běžné domácí použití určitě hledejte panely IPS nebo VA. S cenou okolo tří tisíc – a v akcích stále i hluboko pod touto hranicí – vyskočí Philips 24M1N3200ZS.

Monitor v technické specifikaci přitom překvapí hned několika položkami: panel IPS s obnovovací frekvencí 165 Hz, dva vstupy – Display Port a HDMI, podpora AMD FreeSync. Rozlišení Full HD se dá vzhledem k ceně očekávat a nebude klást takové nároky na grafickou kartu. Pozor, ačkoli to vypadá, že monitor nabízí výškové nastavení, není tomu tak.

V této cenové kategorii, úhlopříčce a rozlišení najdete i několik dalších zajímavých modelů. Třeba Samsung Odyssey G32A nabízí podobné parametry, výškovou nastavitelnost, ale je vybaven panelem VA. Ten nabízí obecně lepší kontrast, což se hodí pro filmy, ale obecně trpí na mírně delší pixelovou odezvu.

Základní parametry (monitor Philips)