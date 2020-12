Vybíráme nejlepší monitory: Od úplně levných až po displeje na rozmazlování očí

AOC C27G2ZU: na vážné hraní ve Full HD

Cena: 7 790 Kč

Zatímco předchozí monitor byl víceméně univerzální, tento kus je specialista na hraní. A to na hraní akčních her, u kterých rozhoduje rychlost a vtažení do děje. Máme vyzkoušeno, že pro tento účel není až takový hřích kombinace rozlišení Full HD a úhlopříčky 27". Na běžnou práci je to už příliš hrubé zobrazení, ale na grafiku her dostačující – u stříleček se vám navíc bude o něco lépe mířit.

U rychlé grafiky nemáte šanci postřehnout, že monitor má nižší PPI (počet obrazových bodů na čtvereční palec). Naopak oceníte, že je obraz větší a přitom rychlý. I běžná karta střední třídy přitom dnes rozlišení Full HD na vyšší frekvence zvládne. Pokud budete mít nějakou výkonnější, můžete dosáhnout až na maximálních 240 Hz, které tento monitor umí. Když grafika nebude stíhat, frekvence se přizpůsobí skrze Freesync Premium (od loňska umí nejen AMD, ale i nové karty Nvidie), nehrozí tedy škubání obrazu.

Obrazovka monitoru je zakřivená a rohy tedy tolik neutíkají mimo zorné pole. Zobrazovací panel je velmi rychlé VA s odezvou půl sekundy. K připojení slouží dvojice HDMI 2.0 nebo DisplayPort 1.2.

Základní parametry