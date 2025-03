Nejlepší notebooky do 13 tisíc. Jsou to překvapivě použitelné stroje a můžete mít i OLED

Do cenového limitu se bohužel nevešlo interní úložiště s kapacitou 1 TB. Můžete ho pořídit v ještě levnější variantě totožného notebooku (A315-44P-R9MB), tam se však ušetřilo na 8 GB operační paměti. Pro práci tak bude vhodnější tato vyváženější verze. Díky integrované grafice Vega 8 lze uvažovat i o nenáročném hraní.

Nejlepší notebooky v kategorii do 13 tisíc bez obtíží splní základní požadavky na solidní pracovní počítače. To ukazuje i tento Acer Aspire 3 15 Pure Silver (A315-44P-R0SY) s displejem v rozměru 15,6 palců. Acer díky této úhlopříčce nabídne i numerický blok klávesnice, který v současné době z notebooků ustupuje, stále uživatele jej velmi často požadují.

V nejnižší cenové kategorii notebooků se musíte smířit s kompromisy v konstrukci, parametrech i životnosti. Najít však lze dobře použitelné modely s parametry zajišťujícími výkon pro základní práci a především domácí použití – tedy pro brouzdání internetem a sledování webových videí. I do této kategorie se dostaly modely s 16 GB RAM, displejem typu IPS a úložištěm 512 GB či dokonce 1 TB. V kombinaci s moderními šestijádrovými procesory už jde o pohodlné pracovní stroje.

Protože jde o notebook spadající do pracovní řady ThinkBook, šetřilo se na parametrech, naopak se dostalo na odolnější konstrukci. Výrobce ji specifikuje standardem MIL-STD-810H, který sice nic moc konkrétního neříká, ale odolnější šasi tady přece jen najdeme – svrchní část základny je hliníková, spodní plastová.

Kategorie velkých notebooků s úhlopříčkou nad 15,6“ několik roků po sobě skomírá, a tudíž ani náš výběr nebyl zrovna jednoduchý. Mezi opravdu velkými notebooky o úhlopříčce 17,3“ jsme vhodného zástupce se solidními parametry v kategorii do 13 tisíc nenašli, proto je zastupuje model Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL (21KH0079CK). Ten je vybaven displejem o úhlopříčce 16“, kdy uživatel dostane především 120 vertikálních pixelů navíc díky rozlišení 1 920 × 1 200.

Stále ale platí, že takový notebook bude pro občasnou práci plně dostačovat a pro procházení webu nebo prohlížení videa bude perfektním zařízením. Že nejde o pracovní stroj ale naznačují hardwarové parametry, kde najdeme velmi úsporný procesor Intel N200 s TDP pouhých 6 W. Tablet ale při procházení webu vydrží dlouho přes 10 hodin na jedno nabití. To vše při zachování velmi tenkého těla, kdy jsou veškeré komponenty napěchovány v tabletu. Jako jediný stroj v našem výběru nabízí pouze úložiště s kapacitou 128 GB, kterému sekunduje operační 8GB paměť.

Apple dostal postupnými změnami iPadOS do stavu, kdy jej lze docela pohodlně používat i v desktopové podobě. Stačí připojit externí klávesnici s myší. Do naší cenové kategorie se ale bohužel nevejde ani iPad Air a samozřejmě ani iPad Pro, které nabízejí rozšířenou podporu externích monitorů. Základní iPady zvládnou pouze zrcadlení.

Další možností, jak kombinovat tablet s pracovním zařízením, jsou modely od Samsungu, jako je Tab S9 FE . Nabízejí skvěle fungující režim Dex, který rozhraní Androidu přepne do desktopového režimu, jenž lze velmi pohodlně ovládat pomocí klávesnice a myši a to i na externím monitoru. Dex podporuje plnohodnotný multitasking, práci s okny a bezproblémově v něm běží většina aplikací pro Android. Spolehnout se tak můžete třeba na dobře optimalizovaný balík Office 365.

Mezi nejoblíbenější repasované stroje patří řada ThinkPad od Lenova a Latitude od Dellu , tedy zástupci typických pracovních notebooků. V kategorii do 13 tisíc většinou narazíte na modely vybavené procesory Intel Core i5 a i7 osmé či deváté generace. Standardem bývá 512GB interní úložiště a operační paměť s kapacitou 16 GB.

Lidé v našem okolí se nás často ptají, co bychom jim doporučili. Jaké počítače, smartphony a jiná mobilní zařízení, televizory a další elektroniku v oblasti zvuku a videa… Abychom si to zjednodušili, pravidelně aktualizujeme tyto výběry nejlepších produktů v různých kategoriích. Přečtěte si, co doporučujeme svým známým.