Nejlepší herní notebooky a pracovní stroje: Když máte více než 20 tisíc

Nějaká negativa? Výkon je při této ceně vykoupen konstrukcí a materiály - jedná se o robustnější plastový notebook s tloušťkou 25 mm a hmotností 2,2 kg. Není to žádný extrém, ale luxusnější hliníkové stroje dokážou být tenčí, lehčí a pevnější.

V rozlišení Full HD si pěkně zahrajete, byť u některých moderních her budete muset vypustit nejvyšší úroveň detailů. Potěší také střídmý design a herní myš v balení.

Operační paměti DDR4 je k dispozici 8 GB, což lze vzhledem k ceně tolerovat. Úložištěm je SSD připojené skrze M.2 PCIe NVMe, a to s kapacitou 512 GB. Displej má úhlopřičku 15,6" a jedná se o matný IPS panel s rozlišením Full HD. Samozřejmostí jsou záležitosti jako Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, USB Type-C 3.2 Gen 1, dostatek dalších portů včetně LAN nebo podsvícená klávesnice.

Herní notebooky s cenou do dvaceti tisíc bývají kompromisní, ale už lehce po překonání této cenové hranice se dostáváme k počítači, který zprostředkuje kvalitní herní zážitky. Lenovo Gaming 3 v konfiguraci 15ARH05 nabídne moderní výkonný šestijádrový procesor AMD Ryzen 5 4600H a k tomu i solidní grafiku Nvidia GeForce GTX 1650 Ti se 4GB GDDR6.

Ačkoli by se dalo najít více zajímavých kusů například v cenové hladině 20–30 tisíc korun, byly by si hodně podobné. Cenu proto postupně navyšujeme a v každé cenové hladině upozorníme na výjimečné stroje.

Když máte na notebook připraveno více než 20 tisíc korun, zpravidla to znamená, že toužíte po výkonném herním stroji , nebo po s olidním notebooku pro každodenní práci . Vybrali jsme deset nejzajímavějších počítačů z obou kategorií a některé dokonce zapadnou do obou zároveň.

Jinak je to po všech stánkách moderní notebook s Wi-Fi 6, porty USB-C, HDMI 2.0b, infrakamerou s podporou Windows Hello a dalšími vychytávkami. Konstrukce prošla certifikací na vojenský standard odolnosti MIL-STD-810G.

Displej má úhlopříčku 14", rozlišení je Full HD a jedná se o lesklý dotykový panel typu IPS. Škoda, že v balení není ovládací pero, mohlo by se občas hodit. Jinak je ale výbava výborná – Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, dostatek portů včetně USB-C, čtečka otisků prstů, podsvícená klávesnice, HD webkamera s integrovanou krytkou. Potěšující je i výdrž, která by měla přesahovat deset hodin.

Mohlo by se zdát, že půjde o stylovou záležitost, který bude mít ošizený hardware. Ale kdepak! Máme tu nejnovější Intel Core i7 11. generace s grafikou Iris, rychlé 512GB úložiště a 8 GB RAM, přičemž je přístupný ještě jeden volný slot.

Už teď můžete pracovat s dokumenty, upravovat fotky nebo stříhat videa (klidně i ve 4K, výkonu je na to dost) a profesionální kreativní aplikace od Adobe by měly přijít začátkem příštího roku. Pro běžné použití nic zásadního nechybí a pokud už jste nějak navázáni na ekosystém Applu, budete bezesporu nadšeni.

Ačkoli je osazený procesorem Intel Core i5-9300H z deváté generace, je to výkonný čip, který nebude potenciál grafické karty nijak brzdit. K tomu tu máme 16 GB paměti DDR4 a terabajt místa na rychlém SSD. Zmiňovaný displej je typu IPS, má úhlopříčku 15,6" a je matný.

Nečekejte nějakou manažerskou vykopávku. Je to moderní tenký (17,9 mm) notebook vyztužený skelnými vlákny, s kvalitním displejem, pohodlnou klávesnicí a portovou výbavou zahrnující i Thunderbolt 3. Konstrukce splňuje vojenský standard odolnosti MIL-STD-810G, výdrž je až 16 hodin. Nad rámec běžné notebookové výbavy zde dostanete TPM 2.0, čtečku otisků prstů, čtečku čipových karet a Windows 10 Pro. Záruka je v základu prodloužena na 3 roky.

Zvláštní kategorií notebooků jsou firemní stroje. Při stejné ceně nabídnou nižší konfigurace oproti počítačům zaměřeným na běžné uživatele, ale přidaná hodnota je v trvanlivé konstrukci a zvýšené bezpečnosti. Tyto notebooky jsou připraveny na každodenní zápřah a hrubší zacházení, takže vydrží spolehlivě sloužit mnoho let. Typickým zástupcem jsou ThinkPady řady T .

Uvnitř je Intel Core i5 desáté generace, 8 GB RAM a 256GB úložiště. Je to pohodlný základ na kancelářské i multimediální využití. Nechybí rychlá Wi-Fi 6, Bluetooth 5 a střídmá nabídka portů.

Dokud nebudete držet notebook Microsoft Surface v ruce, asi nepochopíte, proč byste si ho měli kupovat. Čistě podle tabulkových parametrů to totiž není žádný zázrak. Jenže Microsoftu se daří dosáhnout stejného efektu, jaký mají MacBooky od Applu. Jsou to počítače s precizním zpracováním a celistvým designem, kde vše nejen hezky vypadá, ale také funguje.

Výrobce s tímto strojem cílí na kreativce, kteří výkon využijí pro grafické práce, ať už v CADu, při střihu videa nebo při 3D modelování. Jenže nemáme tu žádnou ryze výpočetní kartu, ale univerzálnější RTX 2070 v provedení Max-Q. Díky tomu může notebook zůstat pěkně tenký, grafického výkonu je přitom stále víc než dost. A už je na vás, jestli ho využijete k práci, nebo pro hraní her.

Ačkoli notebook míří na kreativní práci, je opět jen na vás, jestli do něj nahodíte Steam a nainstalujete i nějakou hru. Výkonu na to bude mít víc než dost. Navíc si budete moci zahrát i ve 4K a s dokonale věrnými barvami. Zbytek výbavy pochopitelně odpovídá modernímu standardu, nic zásadního nechybí.

Zamrzí, že Acer použil loňský procesor Intel Core i7-9750H. Výkon je ale o to víc podpořen na straně grafické karty, kterou je plnohodnotná Nvidia GeForce RTX 2060 s 6 GB grafické paměti. Operační paměti je 16 GB, disk má terabajt.

MSI GE66 Raider: špičkový herní stroj

Cena: 65 990 Kč až 69 990 Kč

Pojďme se teď podívat, jaký herní stroj můžete dostat, pokud máte k dispozici více než 60 tisíc korun. Vybrali jsme MSI GE66 Raider, který je zajímavý nejen svými parametry, ale i designem. Notebook se totiž dokáže rozzářit různými barvami.

Notebooku barevně svítí přední hrana, ale také klávesnice. Dodal ji SteelSeries, což je záruka přesného stisku a trvanlivosti. RGB podsvícení je možné přizpůsobit podle nálady nebo potřeb. Notebook je jinak z hliníku a vyniká pevnou konstrukcí. A atraktivní není jen kvůli barvám, za celý svůj design letos získal ocenění Red Dot.

Uvnitř počítače je osmijádrový procesor Intel Core i7-10875H, který zvládne až 5,1 GHz, grafickou kartou je Nvidia RTX 2070 Super s 8 GB grafické paměti. Operační paměti je 32 GB a ještě jeden slot máte volný na případné rozšíření na 64 GB. Terabajtové SSD je připojeno skrze PCIe Gen 3.0 x4 a NVMe. K dispozici jsou ještě další dvě pozice na M.2 disky.

Za pozornost stojí i displej, který se chlubí frekvencí 240 Hz. Kupodivu to zvládá technologie IPS, takže netrpí typickými neduhy jinak rychlých panelů TN. K dispozici je i nadstandardní zvukové řešení, inteligentní správa síťového připojení, přítomnost rychlých USB-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1... zkrátka vše, co byste od výkonného notebooku čekali. S tímto strojem se můžete pustit i do virtuální reality nebo hraní na připojeném 4K monitoru.