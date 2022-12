Nejlepší notebooky pod stromeček. Stroje pro náročnou práci, intenzivní hraní i unikáty na chlubení

Notebook láká hlavně na displej OLED s poměrem stran 16:10, přičemž se nabízí i ve verzi s rozlišením 4K. My jsme do tohoto přehledu dali přece jen smysluplnější variantu s displejem 2,8K a procesorem Core i5-1240P.

Dell XPS 13 Plus: Budoucnost už nyní

Řada notebooků XPS se u Dellu těší pozici srovnatelné s Thinkpady. Má tedy své dlouholeté fanoušky, provedení se v čase spíš jemně cizeluje, než aby přicházely velké změny. Notebook Dell XPS 13 Plus je proti tomu razantní změnou provedení včetně několika kontroverzních rozhodnutí.

Dell se pokusil odstranit všechny nadbytečné nánosy minulosti a vytvořit esenci notebooku budoucnosti. Na notebooku tak nedostanete žádné starší konektory, nemá viditelný touchpad ani vypínač a horní řada kláves je čistě virtuální formou prosvícených dotykových plošek.

Dell XPS 13 Plus tak představuje hlavně myšlenku, kam chce Dell v budoucnu s notebooky směřovat. Novou unikátní klávesnici by rád dostal i do běžných kancelářských strojů a XPS 13 Plus tak slouží jako test spokojenosti na lidech se sklony k testování nových netradičních řešení. Pokud se bojíte, že by vám tato novota nesedla, pořád existuje klasický (a levnější) Dell XPS 13 (38 337 Kč až 41 990 Kč ). Ale výrazně očesaná nabídka konektorů a pomalejší procesor by mi nejspíš na tomto klasickém modelu vadily.

Místo základního modelu XPS 13 bych spíš při požadavku na vyšší výkon raději doporučil větší Dell XPS 15 s výkonným procesorem Core i7-12700H, solidní grafickou kartou RTX 3050 Ti a 32GB paměti:

Základní parametry