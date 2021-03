Nejlepší gamepad nejen pro konzole: Vyzkoušeli jsme 8 herních ovladačů

Gamepady jsou sice typickou konzolovou periferií, svoje uplatnění však najdou i ve světě počítačového hraní. I tam totiž narazíte na žánry, kde není myš s klávesnicí ideální. Otestovali a srovnali jsme osm modelů.

Myš s klávesnicí vs. gamepad je tradiční dilema počítačových hráčů po celém světě. Zatímco u konzolí je ovládání dané, u PC si můžeme volit ať už podle žánru, nebo podle pohodlí při samotném hraní. K počítači s Windows připojíte celou řadu gamepadů, které budou korektně fungovat stejně jako na konzolích. A zároveň velká spousta moderních her tento typ ovladače podporuje – odpadá tak dřívější martyrium s laděním různých emulátorů, které dokázaly klávesnici a myš přemapovat na fyzický gamepad.

Navíc zde najdeme velkou spoustu žánrů, kde je ovládání na gamepadu pohodlnější už z principu. Typickými příklady jsou fotbalové či hokejové tituly, automobilové hry, ale klidně i ty akční z třetího pohledu, které jsou primárně vyvíjeny pro konzoli a až posléze portovány na počítače. Typickým zástupcem je Kingdom Come nebo poslední Mafia Definitive Edition. Naopak u rychlých FPS, především v kompetitivním režimu, je hraní na gamepadu nemyslitelné. Rychlou myš tady malý joystick na gamepadu nahradit nemůže.

Konzole i počítač

Kritériem při výběru testovaných gamepadů byla primárně kompatibilita s moderním počítačem s Windows 10. To je naštěstí případ většiny gamepadů v e-shopech, stále se ale dají najít výjimky. U těch nejlevnějších je to především používání zastaralého protokolu DirectInput, který předcházel dnešnímu XInputu. Pokud takový gamepad připojíte, můžou nastat potíže s detekováním os analogových ovladačů, nebo nemusí fungovat některá z digitálních tlačítek. Opět to lze řešit softwarovou emulací a přemapováním ovládacích prvků, pokud ale můžete, těmto ovladačům se při výběru vyhýbejte.