Nejlepší disk pro PlayStation 5. Test M.2 NVMe SSD Kingston Fury Renegade

Mohl bych si usnadnit práci a napsat, že Renegade je jen omlazený model KC3000. Těch rozdílů je ale víc a stojí za podrobnější rozbor.

Plusy Vynikající výkon

Nadprůměrná životnost

Vhodný pro PlayStation 5 Minusy Chybí šifrování

Aplikace by zasloužila osvěžit 8,6 Hodnocení

Nejnovější SSD od Kingstonu míří především na hráče: a to jak do počítačových sestav, tak do herní konzole Sony PlayStation 5. V nabídce jsou dvě verze lišící se pouze chladičem. Grafenový tenký chladič má samozřejmě nižší chladicí schopnosti, SSD se ale bez problémů vměstná do herního notebooku. Verze s pasivním chladičem míří do klasických počítačů a díky dodržení maximální výšky se vejde právě i do PS5.

Nejlepší současná kombinace

Kingston vybral z nabídky trhu ty nejlepší komponenty: řadič Phison E18 a paměťové moduly od Micronu se 176 vrstvami. To je ve stávající praxi dostupné maximum. Testovaná verze s kapacitou 1 TB slibuje rychlosti čtení na úrovni 7 300 MB/s a zápisu 6 000 MB/s. Verze s kapacitou 2 TB a 4 TB dále zvyšují zápis na 7 000 MB/s. To však není rozdíl, kterého byste si v praxi zásadně všimli.