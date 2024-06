10 bezplatných editorů videa. Stáhnout si můžete jednoduchou střižnu i software, který používá Hollywood

Avidemux – jednoduchý základ

Jestliže vaše ambicí není konkurovat hollywoodským studiím, ale vystačíte se základními funkcemi, jako je oříznutí videa či jeho převod do jiného formátu, pak vám možná bude stačit Avidemux. Jedná se o bezplatný lineární editor určený pro jednoduché střihání, filtrování a kódování.

Podporuje mnoho typů souborů včetně AVI a souborů MPEG kompatibilních s DVD, MP4 a ASF. Úlohy lze automatizovat pomocí projektů, fronty úloh a výkonného skriptování. Je k dispozici pro Linux, BSD, Mac OS X a Windows pod otevřenou licencí GNU GPL.

Instalační balíček pro 64bitové Windows je velký jen 38 MB. Pozitivem je skutečnost, že uživatelské rozhraní je kompletně lokalizované do češtiny. Editor nabízí jen základní funkce, jako je vystřižení části videa a export do jednoho z mnoha podporovaných formátů. Někdy je to ale přesně to, co budete potřebovat, tak proč hned vytahovat kanón na vrabce?