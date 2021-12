Nejlepší a nejzajímavější hardware roku 2021. Bodují Apple, Nvidia i Razer

Vzhledem k problémům způsobeným pandemií a obrovské poptávce po elektronice všeho druhu, je stále nedostatek čipů, vázne výroba, logistika, ceny stoupají nahoru a u grafických karet je to stále vidět poměrně extrémně.

V době uvedení na trh ji bylo možné sehnat za cenu kolem 35 tisíc, což je sice stále přestřelené oproti doporučené maloobchodní ceně, z dnešního pohledu je to ale doslova levné. Doufejme, že příští rok už se ceny trochu uklidní.

Samotné MacBooky Pro se designem a funkcemi vrátily o krok zpět, což je od Applu nezvyk a možná je to náznak toho, že Apple už nebude takový jako dřív a bude méně inovovat z pohledu konstrukce a designu.

Velkou měrou se na výkonu podílí extrémně rychlá operační paměť, která je přímo na čipu a dosahuje propustnosti až 400 GB/s, zatímco u běžného desktopu od AMD či Intelu je to přibližně desetkrát méně.

Letos Apple představil pokračování této revoluce v podobě výkonnějších čipů M1 Pro a M1 Max, které umístil do přepracovaných MacBooků Pro . Vzhledem k tomu, že Apple dostal do čipů i speciální akcelerátory pro video, lze ve spojení s výkonnou procesorovou i grafickou částí dosáhnout výkonu, který byl dříve například jen u velkého desktopu Mac Pro.

Razer tento rok představil vylepšený herní notebook Blade 15 , který stále patří mezi to nejlepší, co si může náročný hráč přát. V rámci modelu „Advanced“ má kromě procesorů Intel Core 11. generace a mobilní grafické karty GeForce RTX 3080 na výběr několik displejů – Full HD s frekvencí 360 Hz, QHD s frekvencí 240 Hz nebo dotykový 4K OLED.

Noctua pro tento obří chladič vyvinula nový design, který si poradí i s výkonnými čipy a je samozřejmě kompatibilní s většinou socketů pro procesory AMD a Intelu. Pokud vám tedy záleží na tichosti, je to jasná volba.

Na tomto počítači sice nerozeběhnete velký operační systém, ale je ideální pro jednodušší věci a ovládání zařízení, senzorů a podobně. Základem je čipset RP2040 s řadičem Cortex-M0+ a 264 kB operační paměti. Chybí mu sice jakékoli bezdrátové technologie, ale za cenu pouze 4 dolarů je to pochopitelné.

Steam Deck

Valve tuto mobilní revoluci sice uvedl letos a měla být v prvních dodávkách doručena zákazníkům ještě do konce roku, avšak nakonec vše nabralo zpoždění a zatím se dostalo jen na vývojáře.

Mobilní konzole Steam Deck přináší revoluci, na kterou spousta hráčů dlouho čekala – použitelné přenosné kompatibilní hraní klasických her pro Windows. Valve použilo úspornou mobilní platformu od AMD s architekturou Zen 2 a vše zabalilo do úhledného designu se skvělým displejem a bohatou možností ovládání her.

K dostání bude v prvním čtvrtletí roku 2022 a lze očekávat, že rozhodně zamíchá kartami kvůli tomu, že náročnějšímu mobilnímu hraní vládne vlastně jen samotné Nintendo a Switch, který má ale omezenou nabídku titulů. Steam Deck umožní hrát takřka jakoukoli počítačovou hru a navíc i možnost spouštění jakékoli x86 aplikace, včetně emulátorů a podobně.