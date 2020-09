Nejjednodušší cesta, jak nepřijít o data: nastavte si zálohování a zapomeňte

Otřepané pravidlo říká, že uživatelé se dělí na ty, kteří zálohují a na ty, jež o svá data ještě nepřišli. Přijít o dokumenty, fotky či jiné důležité soubory je přitom velice snadné. Kromě chyby uživatele, kterou lze většinou vrátit vytažením souborů z Koše či pomocí nástroje pro obnovu dat, můžete data ztratit třeba kvůli závadě pevného disku či následkem ransomwarového útoku.

Dnes vám ukážeme dva způsoby, jak bezplatně zajistit pravidelné zálohování, které jednou nastavíte a pak už se o něj nemusíte příliš starat. Můžete na něj zkrátka zapomenout, ale určitě si na něj pak rádi vzpomenete v okamžiku, kdy zálohu budete potřebovat. Jedná se o řešení, které zvládnou zálohy kompletních disků a většího množství dat. Z uživatelského hlediska jsou nicméně často dostačující i zálohy v rámci cloudových služeb.

Zálohování ve Windows 10

K tomu, abyste mohli bezpečně zálohovat své soubory, nemusíte kupovat ani instalovat žádný software. Operační systém Windows 10 v sobě obsahuje poměrně šikovný nástroj.

Začněme tím, že konfiguraci zálohování najdete v Nastavení-Aktualizace a zabezpečení-Zálohování-Zálohovat pomocí historie souborů. Prvním krokem na naší cestě za klidnějším spánkem je volba místa, kam budou ukládány záložní soubory. Zde je vhodné se zamyslet, protože:

Není dobrý nápad zálohovat na stejný (fyzický či logický) pevný disk. V případě poruchy či útoku ransomwaru přijdete nejen o data, ale i o jejich zálohu.

O něco lepší je záloha na jiný fyzický disk v tomtéž PC, nicméně i ta má svá rizika – například v podobě zničení nebo odcizení počítače.

Ještě lepší je zálohování na jiné fyzické médium, jako je externí pevný disk či diskové pole (NAS). I zde ale hrozí, že přijdete najednou o data i zálohu například vyplavením nebo požárem.

O pomyslný stupínek výše z hlediska bezpečnosti je ukládání zálohy na úplně jiné místo – například na cloudový disk. Tím máte vyřešené situace, jako je vykradení či vyhoření.

Pochopitelně ještě lépe jsou na tom cloudové služby, nabízející možnost obnovení dat. V případě, že dojde k nechtěnému smazání zálohy, budete mít šanci na její snadnou obnovu.

Klepněte tedy na tlačítko Přidat jednotku, načež systém provede vyhledání všech dostupných disků, na které můžete zálohovat. Po výběru se aktivuje funkce Zálohovat pomocí historie souborů. Máte tedy zvoleno kam se bude zálohovat, nyní je podstatné určit jak a co.



Klepněte na tlačítko Přidat jednotku

Klepněte na odkaz Další možnosti, čímž se dostanete do sekce Možnosti zálohování. Kromě tlačítka pro spuštění zálohování zde najdete nastavení periody (od deseti minut do jednou denně) a dobu uchování záloh (od jednoho měsíce, až po navždy).



Sekce možnosti zálohování

Samozřejmě ideální je co možná nejčastější záloha – v případě nutné obnovy přijdete vždy jen o změny, provedené od posledního zálohování. Na straně druhé ale častější zálohování bude vyžadovat více místa v záložním úložišti a může více zatěžovat počítač, takže ve většině případů bude nutné najít adekvátně vyvážený kompromis.

V podstatě poslední, co byste ještě měli nastavit, je, které složky chcete zálohovat. Systémové zálohování sice vybere ty, jež považuje za podstatné, ale určitě je dobré je z důvodu úspory místa probrat. Opravdu potřebujete třeba zálohu stažených souborů? Je-li vaše odpověď záporná, klepněte na složku a stiskněte tlačítko Odebrat.



Možnost odebrání složky ze zálohování

Tlačítkem Přidat složku můžete naopak do zálohování zařadit vlastní složky. To se hodí například v situaci, kdy ukládáte nějaká data do jiných než výchozích systémových složek. Po nastavení všech parametrů doporučujeme provést spustit zálohu stiskem tlačítka Zazálohovat. Počítejte s tím, že první záloha může (s ohledem na objem dat a přenosové rychlosti) nějakou dobu trvat.

Obnova dat ve Windows 10

Jak jste mohli vidět v předchozí kapitole, v nastavení zálohování lze definovat, v jakém intervalu budou vaše data zálohována. Výhodou tohoto řešení je skutečnost, že se můžete vrátit k libovolné uložené verzi souboru. Nejde tedy jen o obnovu smazaných dat, ale i možnost uvést například dokument, se kterým někdo udělal něco nepatřičného, do stavu, ve kterém byl v určitém okamžiku.

Obnova je velice jednoduchá – stačí stisknout tlačítko Start, napsat do vyhledávacího pole obnovit soubory a z nabídky zvolit Obnovit soubory pomocí služby Historie souborů. Tím se dostanete do aplikace, připomínající svým vzhledem Průzkumníka Windows, v jejímž rámci můžete prohlížet zazálohovaná data.



Prostředí pro obnovu dat

Po označení souboru uvidíte v horní části datum a čas poslední zálohy a počet záloh. Pomocí tlačítek v dolní části okna lze přepínat mezi uloženými zálohami. Můžete tak obnovit soubory nebo celé složky z kterékoli z provedených záloh. Samotná obnova je velmi jednoduchá – stačí označit, co chcete obnovit, a následně klepnout na tlačítko se zelenou rotující šipkou.

Alternativní způsob pomocí aplikace Duplicati

Při zálohování svých dat se nemusíte nutně spoléhat jen na řešení, které je součástí operačního systému. Existuje celá řada alternativních aplikací, lišících se od sebe cenou, provedením uživatelského rozhraní i způsobem zálohování. Jednou z nich je Duplicati – bezplatný zálohovací software s licencí GNU GPL a otevřeným kódem.

K jeho výhodám patří podpora Windows, Linuxu a macOS, takže pokud pracujete na počítačích s různými operačními systémy, můžete na všech používat stejný nástroj. K dispozici je také aplikace pro disková pole značky Synology.

Dalším nesporným kladem, kterým se Duplicati odlišuje od systémového zálohování, je podpora ukládání záloh na FTP server, WebDAV či cloudové disky, jako je Microsoft OneDrive, Disk Google, Dropbox, Mega a řada dalších.

Zálohy jsou zajištěny bezpečným 256bitovým šifrováním AES, nechybí ani podpora přírůstkových záloh či deduplikace dat. Aplikace se nastavuje a ovládá přes webové rozhraní, které by mělo fungovat v libovolném prohlížeči (včetně mobilních).

Instalační balíček můžete stáhnout z oficiálních stránek. Samotná instalace neobsahuje žádné záludnosti a po jejím dokončení dojde ke spuštění lokálního webového serveru, přes který můžete aplikaci ovládat. Otevřete ho ve webovém prohlížeči po zadání adresy http://localhost:8200/ a příjemným faktem je téměř kompletní lokalizace do češtiny.

Při prvním spuštění dostanete na výběr, zda daný počítač používáte pouze vy a nechcete přístup k rozhraní Duplicati zabezpečit heslem, nebo naopak. Uživatelské prostředí je velmi prosté – vše podstatné najdete v postranní nabídce po levé straně.

Definice zálohování

I zde je, podobně jako v případě systémového nástroje, první nutné nastavit co, kdy, jak a kam chcete zálohovat. Přejděte tedy do sekce Přidat zálohu, zde zvolte možnost Nastavit novou zálohu a klepněte na tlačítko Další.



Nastavit novou zálohu

V následujícím kroku zálohu pojmenujete, můžete ji opatřit popiskem a nastavit heslo. V další fázi budete vybírat, kam bude záloha ukládána – kromě lokálních a síťových disků je k dispozici také přenos přes FTP, WebDAV a poměrně široká nabídka cloudových úložišť.



Nastavení zálohy

Následuje výběr dat, která chcete zálohovat – přidávat můžete jak celé složky, tak i jednotlivé soubory. Jedinou menší nevýhodou je způsob řazení, ve kterém jsou soubory a složky s diakritikou zařazovány až na konec seznamu, což je trochu nepřehledné.



Výběr zálohovaných dat

V předposledním kroku se musíte rozhodnout, jak často chcete zálohovat. Kromě nastavení dnů v týdnu lze určit opakování zálohy v zadané periodě v rámci minut, hodin, dnů, týdnů, měsíců, nebo let. Konečně v posledním kroku lze nastavit dobu ponechávání záloh. Průběh a úspěšnost prováděných záloh pak můžete sledovat v sekci Domovská složka.



Nastavení periody automatické zálohy

Obnova dat z Duplicati

Obnovení dat ze zálohy pořízené nástrojem Duplicati můžete provést v sekci Obnovit. Zde nejprve zvolíte, ze které zálohy chcete obnovovat, případně přes volbu Přímé obnovování ze záložních souborů nasměrujete aplikaci na soubory se zálohou.



Výběr zálohy k obnovení

V dalším kroku vyberete, kterou zálohu chcete použít – můžete tedy obnovovat data k určitému datu a času čili nemusíte nutně použít poslední uloženou verzi. Dále zvolíte soubory a/nebo složky, jež potřebujete obnovit.



Výběr souborů a složek k obnově

V následující fázi si můžete zvolit, zda chcete obnovit data do jejich původního umístění, nebo jinam (a případně kam). Po stisku tlačítka Obnovit provede program obnovení dat dle vámi určených parametrů.



Volby obnovení

Jak jste viděli na těchto dvou příkladech, nastavení automatického zálohování není nic složitého. Zpravidla nezabere víc než několik minut a odměnou za to vám bude klidný spánek, protože ať už se s pevným diskem nebo celým počítačem stane cokoli, vy nepřijdete o to nejcennější – data.