Nejjasnější OLED, dva displeje a kamera skrytá pod pixely. Lenovo láká na špičkovou řadu Yoga 9i

Lenovo na CESu představilo hned několik unikátních notebooků, které mají společné označení Yoga 9i.

Yoga Slim 9i nabídne poprvé u notebooků kameru schovanou za displejem. Známe to už z telefonů, kde to hodně zhoršilo kvalitu obrazu, v případě notebooku alespoň dostanete pořádně výkonný procesor, který může pomocí AI filtrovat zbytky průhledného displeje, které nevyhnutelně ovlivní snímaný obraz.



Lenovo Yoga Slim 9i

Když kameru nepotřebujete, je celý displej zcela spojitý bez náznaku kamery. Po zapnutí kamery se v místě objektivu zhasnou body OLED displeje, který sice není úplně průhledný, ale je dost průhledný na základní obraz kamery. Výsledek tedy bude určitě horší při srovnání s kvalitními kamerami, ale pro povídání s kolegy přes Teams nebo Zoom by to mělo stačit. Samotná kamera má dokonce 32MPx rozlišení, má snad tedy k dispozici dostatek informací pro účinné fitrování obrazu. Tato kamera ale nepodporuje přihlašování do Windows.

Pokračuje i dvoudisplejový notebook Yoga Book 9i se dvěma 14" OLED displeji a přídavnou Bluetooth klávesnicí. Lenovo jej aktualizovalo na Intel Core Ultra 7 255H, můžete mít až 32 GB paměti a akumulátor s mimořádnou kapacitou 88Wh slibuje slušnou výdrž i se dvěma displeji. Zenbook Duo od Asusu nám ale stále připadá ergonomičtější.



Lenovo Yoga Book 9i

Unikátní novinka se skrývá v novém konvertibilním notebooku Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition. Tradičně dostává aktuální procesor až Intel Core Ultra 7 258V, až 32 GB paměti a jeho překlopitelný 14" OLED displej podporuje dotyky a pero. V parametrech displeje zaujal údaj o jasu až 1100 nitů, což je mezi notebookovými OLED displeji rekordní hodnota na úrovni MiniLED displejů.



Lenovo Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition

Samotné Lenovo ve specifikacích udává „jen“ VESA Certified Display HDR True Black 600, což by znamenalo maximálně 600 certifikovaných nitů, ale když se podíváte přímo na stránky DisplayHDR.org je tam v sekci DisplayHDR 1000 True Black jediný produkt a tím je právě Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition.



Jediný produkt s nejvyšší certifikací patří Lenovu

Protože samotné Lenovo displeje nevyrábí, nepůjde o nějaký exkluzivní panel a časem jej jistě najdeme také u jiných výrobců notebooků. První ale může být jen jeden a tím je nyní Lenovo.