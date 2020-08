Nejen vyšší výkon. Nové herní konzole chtějí změnit i ovládání

Xbox Series X i PlayStation 5 budou násobně výkonnější než předchůdci, díky čemuž nabídnou lepší grafiku, fyziku i zvuk. Budou mít superrychlé SSD, které zkrátí načítací časy na minimum. Obě ale přinesou i několik změn v tom, jak se hry ovládají.

DualSense pro PS5

Sony před 22 lety uvedlo první DualShock. Dual odkazoval na dvě analogové páčky, Shock na vibrační motorek. Během čtyř generací se trochu změnil design, přibyly analogové triggery, gyroskop nebo touchpad a bezdrátové připojení. To byly velké změny, ale podle Sony je chystaný ovladač tak přelomový, že si již zaslouží nový název.

DualSense pro PS5 už nebude jen jednotvárně brnět, ale hráči prý díky němu bude moci cítit (Sense) různé povrchy nebo nárazy. Jemná haptická odezva by například v závodních hrách měla odlišit, pokud jedete po asfaltu, šotolině nebo v blátě. Teoreticky půjde vibrace také prostorově lokalizovat.

Bez praktických zkušeností si jen těžko dovedeme představit, jak dobře to bude fungovat. Jisté však je, že Sony haptiku nevyvíjí jen s ohledem na gamepad, ale že bude hrát důležitou roli i ve virtuální realitě. Cíl známe ze sci-fi filmů. Do VR člověk plně pronikne jen tak, že bude mít rukavice, případně další části oděvu, díky kterým hry uspokojí i třetí smysl.

Druhým hlavním tahákem budou adaptivní triggery L2/R2, u nichž vývojáři her budou moci naprogramovat jejich „tuhost“. To by také mělo hráče lépe ponořit do virtuálních světů. Jinak se budou chovat pedály v autech, jinak natahování luku apod.

Sony po letech také výrazně změnilo design ovladače, přidalo mikrofon a nabíjecím konektorem bude konečně oboustranný USB-C.

Xbox Wireless Controller pro Series X

Microsoft byl ve vývoji konzervativnější, takže jeho nový ovladač působí nudněji. Lehce mění design, takže se bude lépe držet i v menších rukách. D-pad už nemá tvar klasického směrového kříže, ale je kulatý, aby se daly snadno mačkat i diagonály. Také již nabídne USB-C.

Jeho hlavní novinkou je technologie Dynamic Latency Input, která má zkrátit odezvu (input lag), tedy čas mezi stiskem tlačítka a provedením akce na obrazovce. Microsoft se již měsíce chvástá, že nový Xbox bude nejresponzivnější konzolí vůbec.

Detaily neznáme, v Redmondu ale pravděpodobně nasadili technologii obdobnou Radeonu Anti-Lag. Ta synchronizuje frontu procesoru a grafiky. Standardně jsou v grafickém bufferu předrenderované snímky a ovládací povel, který má na starost CPU, se vykoná, až grafická fronta dojede na konec.

Díky synchronizaci se čekat nebude, povel se okamžitě pošle s novým snímkem. Anti-Lag umí zkrátit reakční dobu mezi stiskem tlačítka a renderingem obrazu o třetinu, ale jeho přínos je hlavně u nižších snímkových frekvencích (30 fps). Microsoftu se ale možná podařilo zkrátit také odezvu samotného bezdrátového rozhraní, jako se o to snaží třeba Logitech nebo Razer.

Osobně mě velmi mrzí, že Microsoft ignoruje gyroskop. Sony i Nintendo jej už v ovladačích mají a hry, které jej podporují, se rázem snadněji ovládají. Jde tedy hlavně o střílečky a akční adventury, kde nakloněním či natočením gamepadu lze přesně zamířit i bez auto-aimu, který je jinak u analogových páček téměř nezbytný.

Microsoft ale invence vkládá jinde. Profi hráčům mají posloužit ovladače Elite, které mají i zadní programovatelné páčky, vyměnitelné komponenty a ještě lepší ergonomii. Sympatický je též jeho Adaptive Controller, díky němuž si mohou zahrát i lidé s tělesným postižením, kterém jim brání používat gamepad.

Co předvede Nintendo?

Druhý z japonských výrobců je rozhodně důležitým průkopníkem v ovládání her. Když začínaly první konzole, zpravidla se ovládaly pomocí joysticků podobně jako v arkádových automatech. NES ale v 80. letech zpopularizoval gamepad se směrovým křížem na levé a tlačítky na pravé straně. V době, kdy na trh dorazil první PlayStation, již Nintendo prodával VR headset Virtual Boy.

Wii a jeho „nunčaky“ v roce 2011 ukázaly, že hrát se nemusí jen vsedě s gamepadem v ruce, ale díky snímání pohybu a uvolněných rukou lze hru v obýváku skutečně prožít. Tento princip pak povýšily Joy-Cony na Switchi, které fungují podobně, ale lze je připojit přímo ke konzoli či zvláštnímu adaptéru, jenž z nich gamepad udělá.

Za jejich výhodu ale osobně nepovažuji to, že s nimi mohu televize. Naopak s nimi můžu pohodlně sedět nebo ležet a nemít ruce nepřirozeně u sebe. Většinu Zeldy jsem prošel v pololehu s jednou rukou za hlavou a druhou podél těla. Geniální.

Jak na toto ovládání naváže případný nástupce Switche, zatím nevíme. Stávající konzole je na trhu teprve tři roky, takže je sotva v polovině životního cyklu. Rozhodně však bude zajímavé sledovat, co tento výrobce ukáže příště. S předstihem by mohly napovědět některé patentové přihlášky.