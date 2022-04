Nejdřív zpomalil, teď se růst Windows 11 zastavil. Nepřekračuje hranici 20 %

Již v předcházejícím období statistická data ukázala zpomalení růstu, o měsíc později se růst už prakticky zastavil. Mezi lednem a únorem se podíl používanosti Windows 11 konkrétně zvedl o tři procentní body. Z února na březen už podíl zůstal prakticky stejný. Minule šlo o 19,3 %, tentokrát se Jedenáctky zastavily na 19,4 %.

To ukazují data agentury AdDuplex, aktuální ke dni 29. března. Její měření odhalují podíly jednotlivých verzí Windows 10 a 11. Zatímco Jedenáctky se de facto nepohnuly, výrazně se zdvihnul podíl posledního vydání Desítek – verze 21H2 postoupila z 21 % na 28,5 %.

Předcházející vydání si meziměsíčně pohoršilo jen o procentní bod (26,5 %), verze 21H2 totiž rostla na úkor verze 20H2. Ta se z 17,9 % propadla na 10,8 %. Podpora tohoto vydání končí letos v květnu, tj. čekají ji ještě dva balíky bezpečnostních oprav.

Podle AdDuplexu se dále zvýšil podíl lidí zapojených do programu Insider (z 0,3 na 0,6 %), byť v porovnání se standardními vydáními systému jde o malý okruh. Může to souviset s tím, že vývojový tým v těchto týdnech dokončuje druhé hlavní vydání v historii Windows 11 – verze 22H2 se nedávno přesunula do kanálu Beta. Dle našich zkušeností již běží spolehlivě a z hlediska funkcí se chlubí lepší nabídkou než premiérová verze 21H2.

Zdroje: AdDuplex Report for March 2022