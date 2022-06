Nejdřív pole na ploše, teď Microsoft vyhledávačem zaplňuje hlavní panel Windows 11

Kromě přiznaných funkcí Microsoft v testovacích sestaveních Windows experimentuje potichu. Takže si jednoho dne můžete, ale také nemusíte všimnout, že vaše instalace dělá něco, co by podle seznamu změn neměla. Jak si všimli Martin Brinkmann nebo Mayank Parmar, Redmondští na hlavní panel ve Windows 11 přidávají pole pro vyhledávání.

Jedenáctky standardně disponují tlačítkem pro vyhledávání, které najdete vedle tlačítka Start. V některých instalacích Windows 11 Insider Preview v kanále Dev se teď místo něj objevuje vyhledávací pole. Je vidět, když ikony na hlavním panelu vycentrujete. Pak pole zaujímá místo úplně vpravo vedle informací o počasí, které slouží jako tlačítko pro vyvolání nabídky s widgety.

Nelze se ubránit srovnání s Windows 10, kde se na hlavním panelu ve výchozím stavu nachází právě vyhledávací pole. Volitelně ho můžete buď úplně vypnout, nebo proměnit na tlačítko o standardní velikosti. Nebo tlačítko skryjete a místo na hlavním panelu využijete jinak.

Viditelnější vyhledávání

Není to přitom poprvé, kdy se do Jedenáctek (potenciálně) vrací funkce z Windows 10. Již zmíněné informace o počasí jako by z oka vypadly funkci z Desítek. I ony se zobrazují pouze v případě, že ikony necháte vycentrované.

Vyhledávání je pro Microsoft velké téma. Před pár týdny otevřeně testoval vyhledávací pole na pracovní ploše. To aspoň zatím slouží pouze pro vyhledávání na webu, přičemž o jiném vyhledávači, než je Bing, si můžete nechat zdát. Soubory ani programy nenajde, čímž se jeho užitečnost značně redukuje. Ještě víc to platí při srovnání s vyhledávačem v PowerToys, který míří na náročné publikum a umí spoustu věcí.

Naproti tomu vyhledávací pole na hlavním panelu vyvolá plnohodnotné vyhledávání. Jen momentální fáze implementace působí mírně úsměvně, protože ono pole zatím reálně platí za tlačítko. Text se tedy neobjevuje přímo v něm a nabídka pro vyhledávání se stále otevírá nad středem hlavního panelu.

Jako vždycky platí, že jde o experiment, ze kterého nemusí nic vzejít.

