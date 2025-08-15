Živě Premium
Budova Organica v centru Ostravy v roce 2021 a 2024 Zdroj: screenshot, Živě

Budova Organica v centru Ostravy v roce 2021 a 2024 | Zdroj: screenshot, Živě

Brno – Bauerova (2021) Zdroj: TopGis

Brno – Bauerova (2021) | Zdroj: TopGis

Brno – dálnice D1 (2021) Zdroj: TopGis

Brno – dálnice D1 (2021) | Zdroj: TopGis

Brno – Inovační centrum Svatopetrská (2021) Zdroj: TopGis

Brno – Inovační centrum Svatopetrská (2021) | Zdroj: TopGis

Brno – Svratka (2021) Zdroj: TopGis

Brno – Svratka (2021) | Zdroj: TopGis

Brno – Výstaviště (2021) Zdroj: TopGis

Brno – Výstaviště (2021) | Zdroj: TopGis

Olomouc – Holická (2021) Zdroj: TopGis

Olomouc – Holická (2021) | Zdroj: TopGis

Olomouc – Ostrovní (2021) Zdroj: TopGis

Olomouc – Ostrovní (2021) | Zdroj: TopGis

Ostrava – Třebovice (2021) Zdroj: TopGis

Ostrava – Třebovice (2021) | Zdroj: TopGis

Ostrava – Vítkovice (2021) Zdroj: TopGis

Ostrava – Vítkovice (2021) | Zdroj: TopGis

Přerov – stavba D1 (2021) Zdroj: TopGis

Přerov – stavba D1 (2021) | Zdroj: TopGis

Snímkovací letadlo Cessna 404 Titan OK-TGS Zdroj: TopGis

Snímkovací letadlo Cessna 404 Titan OK-TGS | Zdroj: TopGis

Nejdetailnější letecké snímky Česka dorazily na Mapy.com. Mrkněte na východ republiky

Lukáš Václavík
15. srpna 2025
  • Mapy.com už obsahují loňské letecké snímky čtyř východních krajů Česka.
  • Jsou to zatím ty nejdetailnější vůbec, fotilo se v rozlišení 10 cm na pixel.
  • Stejné snímky už dříve nabídly jiné mapové aplikace, Seznam se jen dotahuje.

Tak už i Mapy.com konečně nabízí nejnovější letecké snímky východní třetiny českého území. Prvně se tyto podklady objevily v Geoportálu ČÚZK, pak na Chytrých mapách, teď jsou i v neoblíbenější tuzemské mapové aplikaci. Seznam aktualizoval podklady tento týden. K dispozici jsou na webu i v mobilních aplikacích.

Nové snímky pořídila letadla TopGisu loni v létě, když kroužila po Jihomoravském, Olomouckém, Zlínském a Moravskoslezském kraji. A jsou to zatím ty nejdetailnější. Posledních patnáct let se fotilo v rozlišení 12,5 cm na pixel, v roce 2024 už to bylo 10 cm na pixel.

V galerii najdete srovnávací snímky z let 2021 a 2024. V Brně je vidět rozšíření D1, stavba protipovodňových opatření na Svratce nebo nová multifunkční hala u výstaviště. V Olomouci pokračuje výstavba Holického nadjezdu a obytné čtvrti Šantovka Living. Na dalších snímcích je rozvoj D1 u Přerova, demolice bývalé ocelárny ve Vítkovicích nebo proměna odkaliště v Ostravě-Třebovicích.

