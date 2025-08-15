Nejdetailnější letecké snímky Česka dorazily na Mapy.com. Mrkněte na východ republiky

Tak už i Mapy.com konečně nabízí nejnovější letecké snímky východní třetiny českého území. Prvně se tyto podklady objevily v Geoportálu ČÚZK, pak na Chytrých mapách, teď jsou i v neoblíbenější tuzemské mapové aplikaci. Seznam aktualizoval podklady tento týden. K dispozici jsou na webu i v mobilních aplikacích.
Nové snímky pořídila letadla TopGisu loni v létě, když kroužila po Jihomoravském, Olomouckém, Zlínském a Moravskoslezském kraji. A jsou to zatím ty nejdetailnější. Posledních patnáct let se fotilo v rozlišení 12,5 cm na pixel, v roce 2024 už to bylo 10 cm na pixel.
V galerii najdete srovnávací snímky z let 2021 a 2024. V Brně je vidět rozšíření D1, stavba protipovodňových opatření na Svratce nebo nová multifunkční hala u výstaviště. V Olomouci pokračuje výstavba Holického nadjezdu a obytné čtvrti Šantovka Living. Na dalších snímcích je rozvoj D1 u Přerova, demolice bývalé ocelárny ve Vítkovicích nebo proměna odkaliště v Ostravě-Třebovicích.