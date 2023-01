Nejděravější firmy a operační systémy roku 2022. Stáhli jsme obrovský soubor a všechny ty chyby spočítali

Začátek ledna už tradičně patří našemu žebříčku nejděravějších operačních systémů a jejich výrobců za předchozí rok. Letošní leden nebude výjimkou, a tak jsme z webu NIST NVD stáhli obrovský textový soubor nvdcve-1.1-2022.json.

NVD je zkratka pro National Vulnerability Database a NIST pak pro americký National Institute of Standards and Technology, který ji spravuje.

Pro nás je ovšem podstatné hlavně to, že obsahem souboru je podrobný seznam všech nově zveřejněných počítačových zranitelností, kterým byl přidělený mezinárodní identifikátor CVE, tedy Common Vulnerabilities and Exposures.

Dvacet tisíc zranitelností

Jsou to přesně ty chyby, o kterých pak technická média referují po celý rok, koncoví uživatelé stále dokola instalují záplaty, no a nejeden správce počítačové sítě začne ve velkém hltat antidepresiva.



Na webu NIST NVD dohledáte jakoukoliv oficiálně evidovanou softwarovou zranitelnost

Zatímco za rok 2021 jsme spočítali necelých 17 tisíc zranitelností, za ten loňský to už dělalo více než 20 tisíc chyb! Dobrou polovinu z těchto nešvarů pak experti na počítačovou bezpečnost označili za závažné, velmi závažné a kritické (skóre vyšší než 7 podle škál CVSS 2.0 a CVSS 3.0).

Nejděravější firmy roku 2022

Pojďme se tedy podívat na letošní vítěze a níže v článku si pak vysvětlíme, že účast v TOP10 vlastně nemusí být vůbec ostuda a jmenované produkty a značky si automaticky nezaslouží posměch a pohrdání. Může to být přesně naopak!

Číselné hodnoty u každého jména v následujících žebříčcích představují součet, kolikrát se daný hráč objevil v databázi. Jedna zranitelnost se totiž může dotýkat třeba celé řady verzí Windows 10 a dalších produktů, a proto jsou součty poměrně vysoké.

TOP10 nejděravějších firem v roce 2022

Microsoft: 12 912 Qualcomm: 10 690 Juniper: 9 530 F5: 8 043 Cisco: 7 321 Intel: 5 381 Dell: 5 254 Google: 3 474 Oracle: 3 439 Siemens: 2 693

Žebříčku kralují značky, které velmi dobře zná každý čtenář Živě.cz. Leda snad s výjimkou společností Juniper a F5, které se věnují síťovým B2B technologiím a v TOP10 byly i loni. Z desítky naopak kupodivu vypadl Apple, který byl o rok dříve na 5. příčce.

Apple se nám nicméně do žebříčku opět vrátí, pokud tentokrát spočítáme firmy jen u těch produktů, u kterých bezpečnostní experti nahlásili nejzávažnější zranitelnosti (viz výše).

TOP10 nejděravějších firem z pohledu nejzávažnějších chyb v roce 2022

Qualcomm: 9 983 Microsoft: 9 948 Dell: 4 038 F5: 3 764 Cisco: 3 343 Juniper: 3 249 Zoho: 1 882 Google: 1 728 Apple: 1 725 Siemens: 1 679

Čím výše v žebříčku, tím (možná) lépe

Na první pohled by se mohlo zdát, že jsme si právě ukázali nástěnku ostudy a produktům těchto výrobců bychom se měli vyhýbat širokým obloukem. Jenže takto rychlý soud by byl přinejmenším nechytrý.

Je třeba si totiž uvědomit několik klíčových zákonitostí podobných statistik:

Úsilí hodných hackerů (ti zlí nově objevené chyby pochopitelně nezveřejní, ale rovnou zneužijí) není rovnoměrně rozprostřené napříč produkty, takže je zcela logické, že více chyb objevíme ve Windows s miliardovou základnou uživatelů než v nějakém exotickém operačním systému

Každá nově objevená a zveřejněná zranitelnost je svým způsobem úspěch, protože ji můžeme opravit a už ji nebude moci nikdo nikdy zneužít

Produkt, který nemá v databází NVD jediný zásek, sice může být opravdu naprosto bezchybný, mnohem pravděpodobnějším vysvětlením ale bude spíše to, že doposud nebyl natolik důležitý, aby nad ním bezpečnostní inženýři ztráceli čas

Suma sumárum, až jednou nějaká analytická a opravdu schopná bezpečnostní AI projde bit po bitu každého programu a k tomu ještě celý GitHub a další skladiště open-source kódu, který hojně používají naprosto všichni včetně těch největších a proprietárních komerčních hráčů, asi to bude docela překvapení.

Nejděravější operační systémy roku 2022

S tímto vědomím se pojďme podívat na další žebříček, který tentokrát hodnotí nově objevené chyby v minulém roce podle toho, jakého operačního systému se týkaly.

TOP10 nejděravějších operačních systémů v roce 2022

Juniper Junos: 8 931 Microsoft Windows 10: 5 562 Google Android: 2 209 Cisco IOS XE: 2 159 Fedora: 1 483 Microsoft Windows 11: 1 127 Apple Mac OS X: 1 124 Debian: 854 Microsoft Windows Server 2012: 809 Microsoft Windows Server 2008: 766

Nejčastěji se v databázi vyskytoval specializovaný operační systém Junos pro síťové prvky od Juniperu. Vychází z architektury FreeBSD/Linux a linuxové systémy okupují i další příčky – včetně mobilního Androidu. Desítce ale i tak s přehledem vládnou různé generace Windows.



Junos pohání B2B síťové prvky

Oproti minulému vydání se nám do žebříčku konečně propsaly i stále relativně nové Windows 11, které co nevidět nahradí stárnoucí Desítky.

Opět ale připomeneme, že každá objevená zranitelnost je příslibem, že ji autor dříve či později opraví. Microsoft si sice dává občas na čas, ale je na něj také mnohem více vidět. Ostatně, mnohé velké zranitelnosti i u dalších tvůrců občas přetrvávají celé roky a ještě viditelnější je to u některých komunitních projektů, které kdysi nadšená parta jednoduše přestala dále vyvíjet a chyby v nich pak straší už navěky.



Do TOP10 se nám konečně dostaly i Windows 11

Pojďme si k operačním systémům doplnit ještě žebříček podle jednotlivých verzí namísto generací. Tentokrát nám sice na vrchol dostal Apple macOS 10.15.7, jinak ale celá polovina náleží Windows 10 a Windows 11.

TOP10 operační systémy podle jejich dílčích verzí

Apple Mac OS X 10.15.7: 1 066 Microsoft Windows 10 20H2: 970 Microsoft Windows 10 21H1: 962 Microsoft Windows 10 21H2: 954 Juniper Junos 19.4: 940 Microsoft Windows 10 1809: 936 Microsoft Windows 11: 935 Juniper Junos 18.4: 831 Juniper Junos 19.1: 807 Juniper Junos 19.2: 707

Jak jsme to vlastně počítali?

Na závěr si konečně ukážeme, jak jsme se k těmto žebříčkům vlastně dopočítali. Jak už jsme si řekli v úvodu, zdrojem nám byl obrovský textový soubor nvdcve-1.1-2022.json, který v dokumentovaném formátu eviduje jednotlivé zranitelnosti.



Obrovský textový soubor ve formátu JSON se roztáhl na několik milionů řádků

Soubor má úctyhodných 2 614 800 řádků a skoro 90 MB, autor článku jej tedy během svátků neprocházel ručně a s kalkulačkou v ruce, ale už loni jsme si pro strojový výpočet napsali poměrně naivní skript v Pythonu vycmuchejto.py. Najdete jej na GitHubu našeho seriálu o programování elektroniky, kam jsme nahráli i čerstvý balíček ZIP se zdrojovou databází pro rok 2022.

Záznam CPE

Databáze nabízí ke každé zranitelnosti výčet produktů, kterých se týká, ve strojovém formátu CPE 2.3 URI (Common Platform Enumeration).

Může mít třeba takovouto podobu:

cpe:2.3:o:fedoraproject:fedora:34:*:*:*:*:*:*:*

V tomto případě se jedná o produkt se střední až závažnou zranitelnost CVE-2022-0114 z února loňského roku. Chybu tehdy nahlásil Google, který na ni narazil v Chromu spuštěném v linuxové distribuci Fedora. Útočník mohl kvůli zranitelnosti získat skrze prohlížeč přístup k paměti cizího procesu.



Takto vypadá záznam o zranitelnosti na webu NVD s výčtem softwarových konfigurací, kterých se týká, ve formátu CPE

Ale zpět k samotnému řádku. Všimněte si, že jednotlivé informace odděluje dvojtečka. Nejprve se tedy dozvíme, že se jedná o záznam ve formátu CPE a jeho verzi 2.3. Následující informace pak popisují samotný produkt:

o : Operační systém

: Operační systém fedoraproject : Výrobce

: Výrobce fedora : Produkt

: Produkt 34: Verze

Tímto způsobem jsme prošli záznam po záznamu a mohli roztřídit jednotlivé produkty, kterých se zranitelnosti týkají, podle typu, výrobce, názvu a verze. Obrovská databáze obsahuje vedle zasažených operačních systémů ještě aplikace (a) a hardware/firmware (h).



Počítací skript prošel databázi a zpracoval hrubou statistiku TOP10 pro několik kategorií

Poměrně složitě strukturovaný JSON může obsahovat i nejrůznější podmínky a filtry, které je třeba při počítání brát na zřetel, pro hrubý součet ale stačí i podobné naivní sčítání s tím, že případné chyby se neprojeví tak masivně, aby ovlivnily samotné pořadí jednotlivých žebříčků TOP10.

Ostatně, můžete si to vyzkoušet sami. Stačí stáhnout skript z našeho GitHubu a případně si jej ohnout a vylepšit podle svého gusta.

Surový výstup počítadla pro rok 2022: