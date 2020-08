Něco pro fanoušky osmibitů. ZX Spectrum Next zamířil na Kickstarter a je to hit

Kdo v 80. letech vyrůstal na ZX Spectru nebo jeho československém klonu Didaktiku M, ten by měl zbystřit. Na Kickstarteru si mohou objednat ZX Spectrum Next – Issue 2.

Retro verze slavného počítače už nemá nic společného se Sinclairem, ale stojí za ní parta nadšenců, herních vývojářů a také autor původní stroje Rick Dickinson. Ten již bohužel není mezi námi, na druhé revizi Nextu se ale podílel jeho parťák Phil Candy, který s Dickinsonem pracoval 20 let.

První ZX Spectrum Next z roku 2017 si na Kickstarteru řekl o 250 000 liber, přes 3000 fanoušků ale nakonec složilo přes 720 000 liber. Aktuální druhá revize s lehce přepracovaným hardwarem začíná rovněž nad 250 000 librách. Po pár dnech již tvůrci vybrali milion, a to do konce kampaně zbývají ještě čtyři týdny.

Next je nejpokročilejším klonem ZX Spectra. Spustí všechny původní programy i hry a je též kompatibilní s většinou příslušenství. Uvnitř běží FPGA čip Xilinx Spartan-6 XC6SLX16 naprogramovaný tak, aby vykonával instrukce původního procesoru Zilog Z80 (nejde o emulaci). Oproti němu ale může běžet na vyšších frekvencích, kromě základních 3,5 MHz nabízí u režimy se 7, 14 a 28 MHz. Má také více paměti, 1 či 2 MB podle verze. Grafický výstup podporuje 256 či 512 barev a rozlišení 256 × 192 či 640 × 256 px.

Nový software i hry pro ZX Spectrum stále vznikají, do počítače půjdou nahrát na SD kartě, ale hardcore fanoušci mohou pro autentičnost připojit také kazetovou mechaniku. Nechybí ani Wi-Fi pro připojení k síti a multiplayer.

První Next šlo koupit i jako základní desku, kterou bylo možné vložit do původního šasi. Druhá revize je již dostupná jen jako funkční počítače. Základní verze Next Plus je na Kickstarteru k dostání za 300 liber (8700 Kč), varianta Next Accelerated je za 325 liber (8400 Kč). Ta druhá navíc obsahuje ještě minipočítač RPi Zero, který plní roli koprocesoru. (Do verze Plus je možné RPi Zero také vložit.)

Next oproti původnímu Spectru nabízí hodiny reálného času a další hardware. Na těle má PS/2 pro klávesnici či myš, dva konektory pro joysticky a video výstupy VGA a HDMI. Systémem je NextZXOS doplněný o NextBasic.

Díky úspěchu na Kickstarteru se Next dočká 2MB RAM již v základu, několika dalších her a aplikací, barevného manuálu a větší SD karty. Další „stretch goals“ tvůrci ještě uvedou.

Za tip díky našemu čtenáři mijk.bee