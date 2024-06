Něco jsme našli, a nevíme, co to je. Je to staré, má to tištěný spoj a točí se to. Pomůžete?

Při vyklízení zapadlého koutu redakce jsme narazili na zajímavou věc. Pak jsme přišli na to, že těch věcí je více a vzájemně jsou propojené kabely. Zapojené to patrně má vypadat nějak takhle:

Pojďme si podrobněji ukázat jednotlivé části a začneme u dvou masivních modulů, které jsou evidentně dělané k přichycení na desku stolu. Mohutné kovové disky s rukojetí se snadno otáčí.

Na výstupu je modul se zakrytým tištěným spojem a tenoučký kovový disk s jemným děrováním, které evidentně převádí rychlost a směr točení na elektronickou/digitální informaci. Na výstupu je pevně připojený kabel, na jeho druhém konci je kostička menší, než znáte ze síťového kabelu (patrně RJ-12).

Záměrně fotím i štítky, aby bylo více indicií. Jeden je z výroby, druhý je evidenční – je na něm vidět rok 2000 a logo firmy EGS, jejíž pobočka kdysi sídlila na stejné adrese jako dnes my (Jakubská 5, Brno).

Další zařízení. Těžký kovový disk, který se ochotně otáčí na kruhovém podstavci. Znovu s pevným kabelem a „kostičkou“ na konci. Podle filcových podložek je zařízení evidentně určené k položení na stůl.

Pak jsou tu pedály. Dva, dvojité, vzájemně propojené kabelem, silnější výstupní kabel je opět opatřený kostičkou. Tohle je jediná komponenta, u které víme, co co jde. Dokonce se stále prodává (třeba tady), takže vám můžu říct, že jde o jednopólový, přepínací (SPDT), kompaktní, univerzální, nízkoprofilový pedálový spínač. Nic to však neříká o tom, co spínal v tomto případě. Dalším googlením jsem zjistil, že je oblíbený třeba u tatérů, kteří jím rozkmitají svoji inkoustovou jehlu...

A konečně „router“, jakýsi centrální hub, do kterého se sbíhají kabely všech výše popsaných prvků. Zajímavou indicií je papírek s popisky, který z krabičky upadl, ale vyfotil jsem jej dodatečně. Naznačuje, že každé z rotačních zařízení odpovídá jedné ose (ale co se podle nich otáčí?), Key 1 a Key 2 budou pedálové spínače. Jde o specializované ovladače k nějakému softwaru? Tu myšlenku podporuje i napojení routeru do počítače přes paralelní port.

To je všechno, co jsme našli a vypozorovali. Dalo by se bádat dál, ale chtěli jsme se o to vzrušení podělit i s vámi. Nevíte, co jsme našli?