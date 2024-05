Něco jako MacBook s Windows. Na Copilot+ s Armem vsadili všichni největší výrobci, tady jsou první modely

Microsoft společně s partnery ukázal počítače Copilot+, jejichž předností má být offline AI bez sdílení dat do cloudu. Po stránce hardwaru ale jde o podobně zajímavé stroje...

Staví totiž na platformě Arm, především na čipech Snapdragon X Elite a Snapdragon X Plus.

Microsoft už má za sebou několik kapitol přechodu Windows na Arm, nyní ale vypadá zvolená cesta velmi nadějně. A to jak z pohledu výkonného hardwaru (prý předčí Apple a jeho procesory řady M), tak co se softwarové výbavy týče. Řada nejpoužívanějších aplikací poběží nativně na procesorech architektury Arm a další by měly přibývat. Navíc bude k dispozici i překlad aplikací v reálném čase, který by umožnil spuštění nenativních aplikací.

Svoje notebooky Copilot+ ukázal Microsoft i část tradičních výrobců: Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo či Samsung. Podle Microsoftu se těchto počítačů Copilot+ má během příštího roku prodat přes 50 milionů.

Velká část z dnes představených modelů bude možné ve Spojených státech objednat ještě dnes. O případné dostupnosti na českém trhu budeme mít informace později. Ty americké ale ukazují, že Applu budou nové Armové notebooky konkurovat nejen výkonem, ale také agresivní cenovou politikou. V ideálním případě by mohly základní modely startovat kolem 27 tisíc korun.

Microsoft Surface: jeden útočí cenou, druhý výkonem

Microsoft podobně jako v minulosti u Ultrabooků trvá na minimálních specifikacích, které musí mimo Arm procesory nové stroje splňovat. Kromě toho, že jde o SSD s minimální kapacitou 256 GB, mnohem ambicióznějším parametrem je operační paměť s kapacitou 16 GB. Jen pro připomenutí – Apple se stále nestydí prodávat Macbooky Air s RAM o kapacitě 8 GB.

Architektura Arm je příslibem dlouhé výdrže – v případě procházení webu by se mělo jednat o minimální čas patnácti hodin, u sledování videa potom Microsoft hovoří o 22 hodinách. V případě méně náročné práce tak půjde o několikadenní notebooky.



Microsoft Surface Pro

Dva stroje Surface přímo od Microsoftu mají posloužit jako vlajkové lodě počítačů Copilot+. Tradiční konstrukce v Surface Laptop nebo tabletová podoba v Surface Pro poslouží jako ukázka toho, co může nová generace počítačů s Windows 11 přinést. Oproti předchozím verzím se kromě procesoru také hodně změnil displej, který je nově OLED a tak podporuje i HDR.



Microsoft Surface Laptop

Microsoft potom už otevřel předobjednávky i pro Českou republiku, známe tedy jeho doporučené ceny:

Surface Pro RAM Displej SSD Cena Snapdragon X Plus 16 GB LCD 256 GB 30 399 Kč Snapdragon X Plus 16 GB LCD 512 GB 36 599 Kč Snapdragon X Plus 16 GB OLED 512 GB 45 199 Kč Snapdragon X Plus 16 GB OLED 1 TB 50 199 Kč

Surface Laptop RAM Displej SSD Cena Snapdragon X Plus 16 GB 13,8" 256 GB 30 399 Kč Snapdragon X Plus 16 GB 13,8" 512 GB 36 599 Kč Snapdragon X Elite 16 GB 13,8" 512 GB 41 599 Kč Snapdragon X Elite 16 GB 15" 256 GB 39 299 Kč

Asus: patnáct palců pro AI

Mezi oběma NPU od Qualcommu bude možné volit také u Asusu, který jako Copilot+ notebook ukázal Vivobook S 15. Půjde o stroj s patnáctipalcovou úhlopříčkou o rozlišení 2 880 × 1 620 s obnovovací frekvencí až 120 Hz a maximálním jasem 600 nitů. Stejně jako u předchozích výrobců bude i tady maximem 1TB interní úložiště a operační paměť s kapacitou 32 GB. Asus slibuje 45W verzi procesoru Snapdragon X Elite, tedy se zvýšeným výkonem.

Dell: pět kusů do startu

Největší počet notebooků Copilot+ představil Dell – pětici rozprostřel napříč portfoliem a více řadami. Jde o nový XPS 13 (9345), dvojici Inspironů 14 a 14 Plus a nakonec Latitude 7455 a Latitude 5455.

Na vrcholu bude samozřejmě stát XPS 13 s nejvýkonnější variantou čipu Snapdragon X Elite s dvanácti jádry. Kromě toho nejvyšší konfigurace nabídne 2TB SSD, 64 GB operační paměti a tři varianty displeje: od základního s rozlišením 1 920 × 1 200 až po OLED s podporou HDR o rozlišení 2 880 × 1 800.

Snapdragon X Elite nabídne i výkonnější Latitude 7455, zatímco Inspirony si budou muset vystačit s desetijádrovými Snapdragony X Plus.

HP: jeden pro byznys, druhý pro lidi

Dvojici notebooků Copilot+ přidalo do své nabídky HP, které jimi obohatilo byznysovou řadu EliteBook a také řadu OmniBook pro koncové uživatele. Jak v případě EliteBooku Ultra AI, tak OmniBooku X AI výrobce vsadil na výkonnou variantu NPU Snapdragon X Elite s dvanácti jádry.

Totožné budou i další specifikace – základních 16 GB operační paměti a 14palcový displej s rozlišením 2 240 × 1 400. Jedním z testů výdrže bylo i sledování Netflixu, kdy by se notebooky měly dostat na Microsoftem slibovaných 22 hodin.

Lenovo: ThinkPad i Yoga

Obdobnou cestou jako HP se vydalo i Lenovo – mezi běžné uživatele vypustilo model Yoga Slim 7x 14 Gen 9 a v pracovní kategorii vsadilo na ověřenou značku – Arm obdrží ThinkPad T14s Gen 6. V obou případech i tady půjde o výkonný Snapdragon X Elite. Zatímco Yoga bude nabízet maximální kapacitu operační paměti 32 GB, u ThinkPadu půjde v nejvyšší konfiguraci o dvojnásobek.

Pro data bude připraveno interní úložiště s maximální kapacitou 1 TB. V obou případech budou stroje vybaveny čtrnáctipalcovým OLED displejem. U Yogy bude vždy dotykový, u ThinkPadu půjde o volitelnou konfiguraci.

Acer: Swift na rozjezd

První Copilot+ vlaštovkou se u Aceru stal Swift 14 AI, který bude k dispozici jak ve variantě s Snapdragonem X Elite, tak s desetijádrovou verzí Plus. Maximální specifikace se tady zastaví na 32GB operační paměti a interním úložišti s kapacitou 1 TB.

Displej s úhlopříčkou 14 palců a rozlišením 2 560 × 1 440 v obou případech bude využívat panel OLED s frekvencí až 120 Hz. Chybět nemá Wi-Fi 7, dostatek portů USB-A i USB-C nebo webkamery s rozlišením 1400p.

Samsung: 14 a 16 palců

Do nabídky Samsungu zamířily dva modely Galaxy Book4 Edge, které se budou lišit úhlopříčkou. Menší nabídne 14 palců, větší potom 16. Oba budou vybaveny NPU Snapdragon X Elite a navzdory rozdílné úhlopříčce budou mít totožné rozlišení AMOLED displeje 2 880 × 1 800. Ten nabídne 120 Hz a maximální jas 500 nitů.

V obou případech nebude chybět dotykové ovládání. Mezi další specifikace patří jedna konfigurace operační paměti – 16 GB a interní úložiště s kapacitou 512 GB nebo 1 TB.