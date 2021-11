Něco jako Apple M1, ale pro Windows. Qualcomm chce s Armem potrápit Intel a AMD

James Thompson, technologický šéf Qualcommu, tento týden na výroční konferenci pro akcionáře připomněl ambice firmy proniknout více do světa osobních počítačů. V nich už sice působí, avšak vedle Intelu nebo AMD zatím nehraje ani ty pomyslné druhé housle. To by se však do dvou let mělo změnit.

Zatímco současné Snapdragony vycházejí z čipů pro mobily, takže jsou sice úsporné, ale ne zrovna výkonné, u těch budoucích si Qualcomm troufne i na Intel, AMD nebo Apple. Společnost letos koupila firmu Nuvia slibující převratnou architekturu postavenou na instrukční sadě Armu. Tu založil mj. Gerard Williams III, který dříve navrhoval procesorová jádra pro Apple.

Nuvia zatím prezentovala své výsledky jen na papíru, simulace jejich procesoru Phoenix v loňském roce ukázala, že by měl srovnat krok s Ryzeny 5000 nebo Apple M1. Jak si ale povede fyzický prototyp nebo finální procesor, zatím nevíme. James Thompson nicméně prozradil, že nová procesorová jádra budou hotová příští rok, kdy se jejich vzorky také dostanou k výrobcům. V koncových zařízeních ale budou až v sezóně 2023.

Žádné bližší detaily neprozradil, na to ale možná přijde řada zanedlouho. Qualcomm totiž 30. listopadu a 1. prosince uspořádá Snapdragon Tech Summit 2021, kde by o novinkách měla být řeč. Rozhodně se dočkáme informací o nástupci mobilního Snapdragonu 888, ale střípky o čipu určeném pro notebooky a desktopy by nás rovněž nepřekvapily. Tím spíš, že Qualcomm už nyní rozhlašuje do světa, že přechod PC na Arm je nevyhnutelný.

Zdroj: The Verge