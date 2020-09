Nechvalně proslulé skladiště pirátských torrentů se zbavilo domény piratebay.org

Pirátská zátoka se zbavila své domény piratebay.org. Někdejší správci neprodloužili platnost a doména skončila na tržišti DropCatch, kde se o ni strhl litý boj. Nový majitel za ni nakonec zaplatí 50 tisíc dolarů.

No dobrá, ale jak je možné, že se slavný torrentový katalog zbavil takto atraktivní domény? Odpověď je prostá, nikdy ji totiž moc nepoužíval – jen jako přesměrování. Oficiální adresa pirátské zátoky zní thepiratebay.org a všechny ostatní si web držel jen pro strýčka příhodu, případně se jedná o neoficiální zrcadla – kopie/proxy webu.



Dražba domény piratebay.org (Zdroj: TorrentFreak)

Skutečná identita nového majitelé zůstává zatím neznámá a stejně tak jeho plány. Na adrese může spustit web a zaplnit jej reklamou, přičemž využije hromady zpětných odkazů napříč internetem, Mnozí návštěvníci pak ani nemusejí tušit, jakou má katalog torrentů správnou adresu a snadno se spletou.

TorretFreak nakonec spekuluje i o možnosti, že by mohl nový majitel na adrese spustit vlastní zrcadlo/proxy. Nešlo by přitom o žádnou pirátskou charitu, ale opět o byznys, obalil by jej totiž reklamou.