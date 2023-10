Nechte si od prohlížeče přečíst článek. Nové hlasy zní neuvěřitelně, sotva je poznáte od skutečného člověka

Ne každý má chuť a čas sedět u počítače a číst články. Pokud si nějaký článek přečíst chcete, ale současně potřebujete např. uklízet nebo vařit, využijte kvalitní předčítání v Edgi a spojte to. Microsoft roky nabízí hlas Jakub, je už ale znát, že nejde zrovna o poslední výkřik v oblasti hlasové syntézy. V Edgi najdete i dva slyšitelně pokročilejší hlasy.

Jeden mužský, jeden ženský. Jmenují se Antonín a Vlasta. Předčítání v Edgi zahájíte jak v režimu čtečky, tak v režimu standardního prohlížení. Funkci vyvolejte buď ze hlavní nabídky, kde klepněte na Další nástroje | Číst nahlas, nebo zmáčkněte klávesy Ctrl+Shift+U.



Předčítání vyvoláte z hlavní nabídky

Ovládání je velice snadné. Předčítání zvýrazňuje právě čtenou pasáž, abyste se v procesu mohli zorientovat. Ze trojice tlačítek na ovládací liště to prostřední pozastaví nebo zahájí předčítání. Další dvě tlačítka slouží pro navigaci mezi odstavci. Pokud chcete aktuální odstavec přeskočit, učiníte tak jedním klepnutím.



Prohlížeč zvýrazňuje, co zrovna předčítá

Důležitá je i nabídka Možnosti pro hlas. V ní si vyberte požadovaný hlasový syntetizátor:

Jakuba najdete úplně na začátku seznamu. Oproti další dvěma nepředčítá tak přesvědčivě, ale funguje i bez připojení.

Antonín a Vlasta jsou syntetizátory pokročilejší a bez připojení k internetu se neobejdou. (Edge standardně nabízí Antonína, aspoň dle naší zkušenosti.) Po odpojení Edge přepne do méně pokročilého a anglického syntetizátoru. Proč raději nezvolí Jakuba, není jasné.



Tyhle dva hlasy jsou na velmi dobré úrovni, ale bez připojení syntéza nefunguje

Najít si hlas, který vám vyhovuje, je jedna věc. Velice užitečné je ovšem také nastavení rychlosti předčítání. Někdy se vleče, někdy je příliš rychlé, takže obsah slov nestíháte vstřebávat. Přizpůsobte tedy tempo opět v nabídce Možnosti pro hlas. Subjektivně Antonín ve výchozím nastavení mluví přiměřeně rychle, zato projev Vlasty je pomalejší.



Windows nabízí základní hlasový syntetizátor Jakub. Nejlepší časy má za sebou

Syntetizované hlasy určené pro české prostředí si skvěle poradí s českým jazykem, zato jim nejde výslovnost výrazů z jiných jazyků včetně anglických. Jenže k míchání jazyků dochází bez ohledu na to, jak tento jev kdo nese. Je to další výzva nejen pro Microsoft. I přes tato zaváhání je syntéza dostatečně kvalitní na to, aby se běžně dala pohodlně používat na předčítání článků, když nechcete nebo nemůžete sledovat obrazovku.

Edge pro mobily předčítá také Čtení nahlas není doménou pouze desktopových prohlížečů. Microsoft Edge umí předčítat podobně jako na klasických počítačích, jen v mobilní variantě nenabízí hlas Jakub. Ne, že by to byla velká ztráta, protože Antonín a Vlasta odvádí skvělou práci. Předčítání vyvoláte z hlavní nabídky prohlížeče.

Konkurenční prohlížeče

Firefox funkci pro čtení článků obsahuje, jenže za tímto prohlížečem nestojí bohatá globální korporace. Tudíž využívá hlasovou syntézu nabízenou operačním systémem. V případě Windows tak Firefox čte hlasem Microsoft Jakub, bavíme-li se o češtině. Lepší hlasy si Redmondští šetří pro sebe. Jak jsme ale uvedli výše, ačkoli není nejlepší, je stále použitelný, pokud se vyloženě chcete vyhnout Edgi.



Firefox spoléhá na syntetizátor v systému

Předčítání je ve Firefoxu dostupné pouze v režimu čtečky článků, který vyvoláte buď tlačítkem se symbolem popsaného listu, případně klávesou F9. Klepněte na tlačítko sluchátek v postranním plovoucím panelu, eventuálně zmáčkněte N.

Chrome v základní výbavě dokonce předčítání nenabízí vůbec. Nainstalovat v něm můžete doplněk jako Read Aloud, který využije v systému integrovaný hlas. Ve Windows tedy zase Microsoft Jakub. Využít můžete i některé jiné syntetizátory, pokud jste ochotní si za ně zaplatit.

Nejpoužívanější prohlížeč Chrome zatím vlastní funkci

pro předčítání nenabízí, můžete sáhnout po některém z doplňků

Google nicméně předčítání do Chromu přidat chce, aby dohnal konkurenci – zejména Edge. Prozatím se ale jedná o experimentální funkci v některých testovacích sestaveních, čili nic pro běžné uživatele a uživatelky.