Nečekejte na Microsoft. S touto aplikací můžete mít moderního Průzkumníka hned teď

O přípravě moderního Průzkumníku se šušká již poměrně dlouho a možná se dočkáme letos na podzim, v klasických Windows 10 ale stále není. Pokud ale po něm toužíte, můžete vyzkoušet povedenou aplikaci Files UWP.

Průzkumník ve Windows, tedy základní prohlížeč souborů, již pamatuje pěknou řadu let a v těch posledních došlo spíše k drobným úpravám. Microsoft tak přidal pás karet s nabídkami podobně jako v balíku Office. Poměrně nedávno dorazil tmavý režim. Stále ale uvnitř najdete staré ikony a celé rozhraní není uzpůsobeno pro dotykové ovládání, takže příliš nezapadá do moderních Windows. Vyřešit by se to mohlo až v rámci nových Windows 10X.



Files UWP přináší moderního průzkumníka souborů.

Jestliže ale nechcete čekat, můžete vyzkoušet aplikaci Files UWP, která se aktuálně nachází ve verzi Preview na Microsoft Storu, ke stažení je přitom zdarma. Nabídne moderní jednoduché rozhraní, hlavní předností jsou ale záložky, díky kterým můžete mít otevřených více umístění v rámci jednoho okna. Zároveň pak nechybí základní volby pro práci se soubory či rozložení mřížky souborů.

Neočekávejte tak funkčně nabitý program, ale jednoduchý prohlížeč souborů, který má moderní design ve stylu Fluent Designu, je uzpůsobený pro pohodlné ovládání myší i dotykem a nabídne tmavý režim i záložky.

Aplikaci Files UWP - Preview můžete stahovat z Microsoft Store.

