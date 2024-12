Nebudeme tomu říkat úplatek. Velké technologické firmy darují miliony na Trumpovu inauguraci

Technologické společnosti se připravují na nástup Donalda Trumpa do úřadu. V poslední době některé z těch největších darovaly nemalé částky do inauguračního fondu zvoleného prezidenta. V USA prostředky na ceremoniál a přidružené akce přichází také ze soukromých kapes. Jde o běžný koncept.

List The Wall Street Journal zjistil, že do Trumpova fondu milionem dolarů přispěje Amazon. Schůzka mezi firmou a budoucím prezidentem by se měla odehrát v tomto týdnu. Rovněž milion mu darovala Meta, tedy někdejší Facebook. Dle WSJ firma krok oficiálně potvrdila.

Meta se tímto odklonila od dosavadní praxe. Trump jí hrozil trestem, pokusí-li se volby ovlivnit proti němu. Krok se dá vnímat pragmaticky. Republikáni převezmou Bílý dům, ale také obě komory kongresu. Meta svůj krok nezdůvodňuje. Rozhodla se tak po několika týdnech od setkání Zuckerberga s Trumpem.

Sam Altman pro Fox Business potvrdil, že milion dolarů do inauguračního fondu daruje rovněž OpenAI. Médiu poskytl krátké vyjádření: „Prezident Trump naši zemi povede do věku AI a já ho rád podpořím v úsilí, aby Amerika zůstala na špici“. Šéf Applu Tim Cook se měl s Trumpem dle agentury Reuters setkat v pátek v jeho rezidenci v Mar-a-Lago. V minulosti Cook Trumpa přesvědčil, že cla by poškodila iPhony.

Řada osobností z technologického sektoru Trumpovi přispěla na prezidentskou kampaň. Zřejmě nejvýraznější osobností je Elon Musk, šéf Tesly. Daroval 277 milionů dolarů. Mezi dárce patří také Tyler a Cameron Winklevoss, které si můžete pamatovat ze začátků Facebooku a kteří dnes provozují burzu kryptoměn Gemini. K donátorům se zařadili i Ben Horowitz a Marc Andreessen, resp. jejich kapitálový podnik, jenž investuje do nemála technologických firem.

