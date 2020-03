Nebuď čuně: Webový prohlížeč vás hlasitě upozorní, pokud se dotknete tváře

Média nás v těchto dnech zásobují radami, jak si správně čistit ruce, jak používat nejrůznější dezinfekční gely a obecně jak dodržovat běžné hygienické návyky. Zaujalo to i trojici designérů, která připravila lehce bizarní webovou aplikaci Do Not Touch Your Face.

Princip je jednoduchý. Stačí sedět u počítače s webkamerou, ideálně na druhém monitoru načíst web a pak aplikaci ukázat, jak to vypadá, když svědomitě pracujete na klávesnici, a naopak když si promnete oči, dotknete rukou tváře, úst, začnete si okusovat nehty a tak dále.

Nebuď čuně a nedotýkej se tváře:

Drobná detekční neuronová síť v nitru webu se naučí, jak obě scény vypadají, takže když rukou napříště zamíříte k hlavě, displej stránky zrudne a z reproduktorů se ozve varovné „No!“

Aplikace používá technologii pro strojové učení Google TensorFlow – respektive její verzi pro Javascript TensorFlow.js, takže se vše odehrává přímo ve vašem webovém prohlížeči a žádná data se neodesílají kamsi na server.



Dokud má osoba ruce na klávesnici, je vše v pořádku. Jakmile se ale bude chtít poškrábat za uchem, rozezní se alarm.

Byť se jedná o drobnost, docela názorně ukazuje, co všechno dnes dokáže prostý webový prohlížeč, pokud na něj naroubujeme javascriptovou technologii s prvky A.I.