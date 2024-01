(Ne)bezpečná moderní auta. Jsou to počítače na kolech se všemi jejich výhodami, ale bohužel i riziky

Moderní automobily mají spoustu kamer a umí sama jezdit. Navíc jsou neustále připojená k internetu. Není divu, že tyto „počítače na kolech“ mají své vrtochy, lze je hacknout a zneužít, stejně jako mobil ve vaší kapse.

Řada českých zpravodajských serverů, a to i těch, které se automobilismu nevěnují, v prosinci s takřka radostným gustem informovaly o problémech automobilky Tesla. Ta – jejich slovy – musí svolat dva miliony vozů do servisu kvůli špatně fungujícímu systému autopilota. Česká média – navyklá na postupy tradičních automobilek – jaksi přehlédla, že Tesla celý problém vyřeší najednou a na dálku přes update softwaru. Řidič update odsouhlasí a za chvíli vyráží s novým softwarem. Ostatně Tesla se stala věhlasnou právě i přidáváním funkcí přes takový update na dálku.

Když se řidič nevěnuje řízení

Podstata problému se týká funkce Autopilota. Americký Národní úřad pro bezpečnost silničního provozu (NHTSA) před dvěma lety zahájil vyšetřování řady nehod vozů Tesla, při kterých byl Autopilot aktivován. A zjistila, že řada nehod byla způsobena zkrátka tím, že řidiči spali, jeli opilí, nevěnovali se řízení, nebo dokonce vůbec neseděli na sedadle řidiče. Vůz totiž přítomnost a „pozornost“ řidiče kontroloval pouze odporem ve volantu způsobeného položenou rukou. A to lze simulovat, ostatně stačí otevřít YouTube, kde takových videí najdete celou řadu.

Tesla neposkytla podrobné informace o změnách ve zmíněném updatu, zejména o tom, jakým způsobem kontroluje pozornost řidiče. Neoficiální cestou se hovořilo právě o využití vnitřní kamery, jejímž primárním úkolem je hlídání interiéru vozu. Hlavním problémem je fakt, že jde o klasickou barevnou kameru, která má zejména v noci problém rozeznat řidiče, natož jeho pozornost. Tradiční automobilky, které hlídání bdělosti řidiče již roky nabízejí, používají noční kamery s infračerveným přísvitem.

Co je ale mnohem důležitější, tahle akce je jakýmsi déjà vu. Podobná situace se totiž odehrála již v roce 2021, kdy Tesla reagovala na výtky NHTSA a vše vyřešila stejně: vnitřní kamera začala oficiálně hlídat interiér vozu a kontrolovat řidiče.

Špehující vozy

Odborníci a novináři, kteří Teslu dlouhodobě používají, se shodují, že předvánoční update problém řeší jen zčásti: přidáním více upozornění, pípání, zlepšenou detekcí, zda má řidič ruce skutečně na volantu. Dokonce zavádí penalizaci: řidičům, u kterých systém opakovaně detekuje nevěnování se řízení, funkci autopilota jednoduše znepřístupní.

To podstatné ale vlastně ani pořádně řešit nemůže, neboť stále chybí kamera s nočním snímáním. Aby Tesla kritizovaný problém vyřešila, znamenalo by to skutečně stažení do servisů a opravu oněch dvou milionů prodaných vozů. Technicky zřejmě řešitelné, náklady by však byly ohromné.

Jak máte důvěřovat automobilce, když data z vozů zneužívají přímo její zaměstnanci?

Spekuluje se, že update byl spíše „držhubným“ směrem k NHTSA: „projevili jsme snahu, opravili, co se dalo, jedeme dál.“ Kritici se ale opírají i směrem k NHTSA, která je dle nich na automobilku až příliš měkká. Současně se shodují, že funkce Autopilota by měla být dostupná pouze na dálnicích, kde jedou vozy stejným směrem, a nikoli na silnicích, kde hrozí křížení s dalšími vozy. Řada dopravních nehod se stala právě v takových situacích.

Dalším důsledkem akce již z roku 2021 bylo hojné přelepování vnitřních kamer, aby je nemohla sledovat. Přestože se Tesla již v roce 2021 dušovala, že analýza obrazu probíhá na palubě a snímky vůz neopustí (i když majitel povolil sdílení dat), záhy se ukázalo, že to není pravda. Na jaře 2023 totiž agentura Reuters přinesla rozhovor s bývalými zaměstnanci, kteří prozradili, že v letech 2019–2022 byli schopni získat záběry z interiéru i exteriéru vozu – dokonce si je mezi sebou posílali. Mohli také sledovat záběry z exteriérových kamer a koukat lidem do garáží.

Každá mince má dvě strany, a i Tesla má řadu spokojených uživatelů, kteří za automobilkou stojí. Upozorňují na skutečnost, že kvůli několika nezodpovědným řidičům, kteří se vědomě a úporně snaží systém používat tak, jak nebyl navržen, budou zbytečně penalizováni řidiči zodpovědní.

Hacknutá auta

Odhlédněme nyní od aktuálních problémů Tesly a podívejme se obecně na automobilový průmysl. Z vozů, které byly ještě před dvaceti lety naprosto jednoduché, se staly doslova počítače na kolech. Vezměme v potaz pouhých pět let starý vůz: zvenčí působí současně, skvěle jezdí, brzdí i zatáčí, avšak uvnitř, v rámci „digitálních“ schopností, zkrátka působí zastarale.