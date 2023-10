Nebezpečí kyberútoků roste. Firmy může ohrožovat i obchodní partner, se kterým spolupracují

Dříve řešila pouze špičkové zabezpečení elektronických plateb. Dnes technologická společnost Mastercard nabízí víc než stovku různých řešení, kterými nejrůznější organizace můžou zvýšit svou kybernetickou bezpečnost v online prostoru. Množství kybernetických útoků totiž neustále roste. Loni jich policie evidovala přes 18 tisíc, dvojnásobek oproti předchozímu roku. A letos jejich počet podle všeho opět výrazně stoupá.

Že útoky hackerů nebo různých podvodníků na internetu nejsou vůbec výjimečnou věcí, si uvědomují především firmy. Není tedy divu, že poptávka po řešeních, která by je ochránila, znatelně stoupá. „Přesto nebezpečí v mnohých případech podceňují,“ říká Barbora Tyllová, produktová ředitelka ve společnosti Mastercard.

Popisuje to nejen ze své zkušenosti, ale stejné trendy ukázal i průzkum, který si společnost nechala na začátku roku vyhotovit mezi dvěma stovkami firem v Česku a na Slovensku. „IT zaměstnanci si většinou myslí, že jsou připraveni a že by se ubránili. Ale zároveň říkají, že nemají dost prostředků na to, aby se kyberbezpečnosti věnovali dostatečně. Podle vedení je to priorita, ale málokdo se jí skutečně zabývá. Většinou je to totiž tak, že pokud se s problémem nesetkali – třeba i zprostředkovaně – těžko si připouštějí, že se to může stát i jim,“ uvádí Tyllová.

A zároveň vysvětluje, že největším bezpečnostním problémem pro firmy jsou její vlastní lidé. Ti můžou útočníka do společnosti dostat, stačí trocha nepozornosti. Někdy se útoky tváří jako zpráva od kolegy nebo nadřízeného, jindy stačí nedodržovat správné bezpečnostní postupy. „Každá desátá firma přitom vůbec neškolí zaměstnance,“ popisuje Tyllová.

V jakém úhlu držíte telefon?

Pokud už se firmy rozhodnou kyberbezpečnost řešit, systémy rozprostřené v online prostoru jsou schopné hlídat lidi a informace na každém kroku. Mastercard nepřekvapivě začala těmi místy, která jsou úzce propojena s finančními transakcemi.

Když například při přihlašování do internetového bankovnictví zadáváte heslo, umělá inteligence vnímá a vyhodnocuje nejen to, odkud se lidé přihlašují nebo jaké zařízení používají, ale také to, jak se u toho chovají. Reálně tak řešení Mastercard dokáže poznat, jestli danou platbu skutečně zadává klient, nebo někdo, kdo získal přístupové údaje podvodem.

Řešení s názvem NuDetect může přidat takzvanou pasivní biometrii. Ta umí klienta ověřit i podle toho, jak rychle píše na klávesnici, jak pohybuje myší nebo jestli naklání telefon tak jako při předchozích transakcích.

Jiná řešení pro kybernetickou bezpečnost dokážou odhalit potenciálně slabá místa v online prostoru a najít díry v digitální komunikaci firmy, kterými by se do ní mohl dostat útočník zvenčí. Například řešení RiskRecon dokáže prověřit vaše veřejně dostupné systémy přes internet, ale umí „oskenovat“ i celý subdodavatelský řetězec a navrhnout potřebné úpravy.

Nástroj Ethoca zase dokáže lidem zpřehlednit seznam provedených platebních transakcí v elektronickém bankovnictví logy, lokacemi nebo třeba kategoriemi a ujasnit jim tak, za co vlastně utráceli. Snáz si vzpomenou, co nakupovali, když vědí, že to bylo například v drogerii, supermarketu nebo přes mobilní aplikaci.