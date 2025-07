Ne, Windows nepřišly o 400 milionů uživatelů. Ale jejich podíl pořád klesá

Magazín ZDNet odstartoval okurkovou sezónu zprávou, že za poslední tři roky se ztratilo 400 milionů počítačů s Windows. K tomuto zjištění došel prostou matematikou.

Microsoft totiž začátkem roku 2022 uvedl, že Desítky a Jedenáctky najdeme na 1,4 miliardy PC. A v červnovém blogovém příspěvku připomínajícím konec Windows 10 pak firma napsala, že Windows běží na více než miliardě počítačů. Zkrátka rozdíl 400 milionů oproti dřívějšímu tvrzení.

ZDNet to vysvětloval tím, že počítačů se prodává čím dál méně a lidé se naopak více upínají k mobilům a tabletům. Tento narativ pak přebírala ostatní média. Dokonce i poté, co jej vyvrátil samotný Microsoft. A tak teď jako správní generálové po bitvě ukážeme, kde vznikla chyba.

Původní citace Microsoftu Když jsme v roce 1985 uvedli Windows, měli jsme za cíl revoluci v oblasti výpočetní techniky – vedeni vírou, že technologie by měla být přístupná, intuitivní a výkonná pro každého. Téměř o 40 let později nás tato stejná vize stále pohání vpřed. Dnes je Windows nejpoužívanějším operačním systémem na světě, který pohání více než miliardu aktivních zařízení měsíčně prostřednictvím otevřené a flexibilní platformy, jež propojuje lidi, nápady a inovace.

První bota je v samotném předpokladu. I 1,4 miliardy je přece více než miliarda. Novináři nevzali v potaz možnost, že Microsoft zkrátka jen zaokrouhloval na celé řády. A naopak Microsoft podcenil kreativitu médií v tom vymyslet kauzu i tam, kde žádná není.

Druhá se pak týká vysvětlení, kam ty počítače zmizely. Prodeje v dlouhodobém horizontu opravdu klesají, v krátkodobém pak ukazují různé fluktuace způsobené tím, kdy firmy obměňuje počítače (obvykle v souvislosti s novými verzemi Windows) nebo když přijde něco jako covid.

V posledních pěti letech se podle IDC dodalo do obchodů 303 milionů PC (rok 2020), 349 milionů (2021), 292 milionů (2022), 260 milionů (2023) a 263 milionů (2024). Ztráta 400 milionů počítačů s Windows by tak znamenala, že se odmažou skoro dva roky prodejů PC. Část dodávek totiž připadá i na Macy, Chromebooky nebo počítače s Linuxem či bez OS. Nic takového se samozřejmě nestalo.

Propad o 400 milionů aktivních zařízení by se pak dal vysvětlit i tím, že už… už nejsou aktivní. Tj. nespustí se alespoň jednou za měsíc. Určitě se během covidu nakoupily miliony počítačů, které se po návratu do kanceláří už nepoužívají. Nemohou to však být stovky milionů, protože to by se projevilo na jiných statistikách.

Avšak podle Statcounteru k takovému výkyvu nešlo. Podíl Windows na desktopech mezi lety 2022 a 2025 klesl o 4,5 procentního bodu na 71 %, protože rostou macOS, a ChromeOS. Z pohledu všech operačních systémů pak Windows klesly rovněž o 4,5 bodu na 25,3% podíl, protože z tržního koláče hodně ujídá Android. Ztráta 400 milionů PC s Windows by musela být více vidět.