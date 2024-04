Návrat ztracené funkce do Průzkumníku ve Windows 11. Snáze si zorganizujete soubory

Další část Průzkumníku ve Windows 11 loni na podzim prošla redesignem. Adresní řádek se proměnil vizuálně, aby odpovídal aktuální iteraci operačního systému. Drobečková navigace zůstala, Průzkumník nicméně ztratil přínosnou funkci. Nešlo už přetahovat soubory na dílčí části adresy v adresním řádek.

Přetažením na vybranou část jste soubor dříve přesunuli právě do této složky. Řekněme, že se v Průzkumníku navigujete na plochu a pak do složky příroda\živočichové . V ní se nachází soubor ptakopysk.jpg . Soubor ptakopysk.jpg jste mohli uchopit a přetažením přesunout do složky příroda . Od podzimu jsme měli utrum.



Už zase můžete soubor přetáhnout

na adresní řádek. Soubor se navzdory popisu přesunete

Jak si všiml @PhantomOfEarth, tak už to zase možné je. Microsoft sice tuhle novinku na seznamu změn neuvádí, ale přetahování souborů do adresního řádku opět podporuje Průzkumník v kanále Beta. Poprvé byla podpora objevena ve Windows 11 build 22635.3420, kde jste funkci museli zapnout ručně nástrojem Vivetool.

V novějším sestavení 22635.3430 ze dne 5. dubna už je funkce ve výchozím stavu zapnutá. Aspoň pokud mohu soudit ze své testovací instalace Jedenáctek. Kdyby to ve vašem případě tak nebylo, můžete funkci s identifikátorem 47664723 aktivovat manuálně. Podle @PhantomOfEarth je prerekvizitou funkce 48433719.

Protože se bavíme o obsahu kanálu Beta, který má dokončení blíž než třeba kanály Dev a Canary, je pravděpodobné, že Microsoft funkci nabídne v nejbližších týdnech až měsících ve Windows 11 22H2 a 23H2 a nebude čekat na podzim na verzi 24H2.

Zdroje: @PhantomOfEarth | Windows Insider Blog