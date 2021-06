Návrat k Windows 8? Microsoft koketuje s widgety ve vysouvacím menu

Aktuální jarní verze Windows 10 může být pro mnohé zklamání, nepřinesla velké novinky. Zato v té podzimní jich má být mnohem více a dokonce se šušká, že by Microsoft měl přinést widgety v bočním panelu.

Podzimní verze Windows 10 přinese nový vzhled pojmenovaný Sun Valley. Ten se zaměří hlavně na sjednocení celého systému a Microsoft po dekádách čekání konečně překreslí i prehistorické ikony pro nejrůznější příslušenství a síťové prvky. Společně s tím by se mohlo lehce změnit i rozhraní systému a přijít by mohly nové funkce. Microsoft neuvedl, co můžeme očekávat, pouze pronesl několik vágních prohlášení o „zbrusu nových“ Windows.

Nyní web Windows Latest přichází s informací, že v Redmondu chystají widgety. Jejich popularitu cedávno zdvedl Apple iOS, znovuzrození se očekává i v Androidu, a tak jsou Windows další v řadě. Již od dob Windows 8 zde máme živé dlaždice, které jsou sice v teorii užitečné a pěkné, reálně se ale příliš neuchytily hlavně z důvodu nutnosti používat moderní aplikace.

Velký návrat staronového Charmu?

Jak to ale vypadá, Microsoft se vrátí právě zpět k Osmičkám a přinese nový boční panel. Pokud si tento systém pamatujete, tak si možná vzpomenete na boční panel Charm, který se vysouval potažením z pravé strany, případně gestem myší. Ten vyvolal možnost hledání, sdílení, přístupu do Startu či nastavení. Novinka pro Windows 10 zřejmě nebude vypadat právě takto, Microsoft zde ale zřejmě hodlá integrovat právě ony widgety.



Takto vypadal boční panel Charm ve Windows 8

Prozatím není jasné, jak bude novinka fungovat a jaký obsah bude integrovat, natož zda uživatelé budou moci přidávat své vlastní widgety, či to bude zcela v režii systému či aplikací třetích stran. Funkce je údajně testována interně a zatím nezamířila ani do programu Windows Insider k testování uživatelům.

Tablety se dočkají potřebné pozornosti

Další neméně důležitá novinka podzimních a následujících Windows by měl být návrat pozornosti k tabletům. Windows 8, byť jako celek poměrně špatně zvládnuté, byly pro použití na tabletu mnohem pohodlnější, než současné Desítky, které přišly nejen o šikovná gesta, ale i celou filosofii systému, která byla stvořena právě pro dotyk a tablety. Současné Windows 10 tak nejsou pro tato nová zařízení příliš pohodlná.

Microsoft si je toho zřejmě vědom – nedávno totiž sice odstranil tabletový režim, zároveň ale vylepšil samotné zobrazení systému v momentě, kdy se zobrazuje na dotykovém zařízení bez připojené klávesnice. Pryč tak jsou dva oddělené režimy, systém se sám přizpůsobí bez přepínání. V tomto směru by měly jít Desítky dále – chystá se přepracovaná dotyková klávesnice (ta je již dostupná v rámci Windows Insider k testování) a dočkat bychom se měli právě nových dotykových gest a dalších vylepšení.

Budoucnost pro Windows tak vypadá poměrně zajímavě, je ale třeba brát ohled na to, že Microsoft widgety, ani další větší funkce, zatím neoznámil a tak je možné, že nikdy nespatří světlo světa. To se ostatně stává i funkcím, které byly již v testování – takové Windows Sets sice zamířily mezi betatestery, do plné verze ale nikdy nezavítaly, což platí i o dalších funkcí, které byly pro Desítky plánované.