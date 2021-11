NÁVOD: SoftOrbits Photo Retoucher vrátí život starým snímkům

Přinášíme plnou verzi aplikace SoftOrbits Photo Retoucher, která se zaměřuje na rekonstrukci starých fotografií. Poradí si se škrábanci, skvrnami, prachem a dalším poškozením, ale patrně nejzajímavější funkcí je obarvování černobílých fotek.

Aplikace má rozhraní lokalizované do češtiny, což usnadňuje ovládání. Chcete-li vyzkoušet obarvování černobílých fotek, musíte nejprve otevřít zdrojový snímek. To můžete provést buď přes tlačítko Vybrat soubor, 1 nebo přetažením souboru myší do okna aplikace.